Des trains supplémentaires vers la Côte pour les beaux jours qui arrivent

La SNCB a annoncé vendredi renforcer son offre de trains pour les voyageurs désirant se rendre à la côte belge dans les jours à venir, en raison des belles conditions météo annoncées.

Du samedi 22 au mercredi 26 juin inclus, trente-quatre trains supplémentaires seront ainsi mis à disposition des voyageurs, ce qui représente un total de plus de 31.000 places assises, précise la société des chemins de fer.

Plus concrètement, 16 trains supplémentaires seront mis à disposition des voyageurs ce week-end des 22 et 23 juin. Parmi ces trains, deux trains par jour partiront de Liège vers Ostende, un train supplémentaire par jour partira de Louvain vers Ostende et un train supplémentaire par jour partira de Hasselt vers Blankenberge. Le soir, ces trains effectueront aussi le chemin du retour, indique la SNCB.

La SNCB rappelle que les voyageurs peuvent bénéficier de 50% sur toutes les destinations en Belgique, grâce au billet week-end. Ce billet aller-retour est valable pendant toute la durée du week-end, du vendredi 19h au dimanche soir.

Du lundi 24 au mercredi 26 juin, 18 trains complémentaires seront mis en circulation. Six trains supplémentaires (deux par jour) partiront de Louvain vers Ostende et trois trains supplémentaires (un par jour) de Bruxelles-Midi vers Blankenberge; ces trains feront aussi le trajet du retour le soir, avec un terminus à Louvain pour le train repartant de Blankenberge.