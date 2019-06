Wallonie: le PS sollicite officiellement Écolo pour entrer en négociation

Le PS – ici Di Rupo et Magnette – sollicite officiellement Écolo en vue de la formation du gouvernement wallon et de la FWB. BELGA

Le PS a fait savoir qu’il sollicite officiellement Écolo pour entrer en négociation en vue de rédiger «une note de base dressant les axes centraux d’une déclaration de politique gouvernementale en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles».

«Toujours à la recherche d’un programme gouvernemental le plus progressiste possible, le Bureau du PS sollicite officiellement Écolo pour entrer en négociation avec lui en vue de rédiger une note de base dressant les axes centraux d’une déclaration de politique gouvernementale en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles», précise le communiqué.

Et les socialistes d’ajouter: «Cette note de base fera l’objet dans le cours de son élaboration d’une consultation approfondie avec des acteurs de la société civile.»

Le PS indique également prendre «acte avec regret du désistement du cdH et du refus du PTB d’assumer ses responsabilités».