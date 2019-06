Une île de Norvège veut supprimer le temps: «Les gens ont oublié qu’ils peuvent être spontanés»

«Si on arrêtait le temps à Sommaroy?» Il s’agit là du slogan lancé début juin par cette petite bourgade située dans les îles Vesteralen, dans le Nord de la Norvège, où le soleil va baigner ses habitants durant 69 jours sans interruption.

Depuis que le jour s’est levé le 18 mai sur cette île du nord du cercle polaire arctique, il ne s’est tout simplement plus couché. Les 321 habitants de l’île vont en effet devoir attendre le 26 juillet, soit un total de 69 jours, afin de retrouver un minimum d’obscurité durant la nuit.

Il s’agit là d’un phénomène propre à la situation géographique du lieu, à quelques encablures du Pôle Nord. Dans cette région, le plan de l’horizon et la ligne de l’équateur sont parallèles, ce qui signifie que, durant six mois de l’année, lorsque le soleil se couche, il se lève en même temps. Et vice-versa durant les six autres mois.

On l’imagine, la vie sur place s’en trouve chamboulée dans un lieu où le repaire temps, au sens où nous l’entendons chez nous, est totalement faussé. Et à l’heure où l’Europe s’interroge sur la suppression éventuelle de l’heure d’hiver, c’est tout simplement le temps que cette petite bourgade propose d’abroger.

Une pétition

Une pétition a ainsi été rentrée le 13 juin au Parlement national, visant à donner un cadre légal à cette décision. Les habitants de Sommaroy aimeraient en effet pouvoir introduire plus de souplesse dans les horaires scolaires et les heures d’ouverture des bureaux (administration, pêche, tourisme…). Après tout, pourquoi ne pas aller travailler de nuit s’il fait grand soleil… Le but de cette initiative est donc de créer la «toute première zone sans heure».

«Le matin, vous devez aller travailler à telle ou telle heure, et même après le travail, votre montre vous prend votre temps. Je dois faire ci, je dois faire ça. Ce que je constate, c’est que les gens ont oublié qu’ils peuvent être spontanés, décider qu’il fait beau temps, que le soleil brille, et tout simplement vivre», explique ainsi Kjell Ove Hveding, un habitant à l’origine de cette pétition, sur le site Gizmodo.