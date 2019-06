Yannick Carrasco, trop «fainéant» aux yeux de son coéquipier chinois: «Tu n’attaques pas, tu ne défends pas»

Le Diable rouge a été ouvertement critiqué sur les réseaux sociaux par un des gardiens de but du club chinois de Dalian Yifang.

En Chine depuis près d’un an et demi, Yannick Carrasco vit des heures difficiles à Dalian Yifang. Visiblement lassé par la Super League, l’international belge fait le forcing pour trouver un nouvel employeur en Europe. Une attitude qui ne plaît pas beaucoup à ses actuels coéquipiers.

Ainsi, dix mois après s’être battu avec un coéquipier durant un entraînement, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid est désormais pointé du doigt par un des gardiens de but de sa propre formation. Yu Ziquian traitant le Belge de «fainéant» sur les réseaux sociaux.

«Yannick, tu es une star et tu réalises de bons matches, mais tu ne peux pas gagner une rencontre tout seul, a déclaré le remplaçant chinois. Lors de la rencontre face à Shanghai Shenhua , tu as fait exprès de prendre un avertissement pour être suspendu et pouvoir retourner en Europe.»

+ À LIRE AUSSI | Yannick Carrasco : «J’espère qu’on me laissera partir»

Bien décidé à dire ses quatre vérités au meilleur buteur de son équipe depuis le début de la saison - il a inscrit 7 goals en 10 matches - Yu Ziquian accuse ensuite Yannick Carrasco d’avoir volontairement manqué le dernier match de Dalian Yifang contre Hebei Fortune (15/06): «Tu as dit que ton vol avait été retardé. Mais comment tu peux arriver en retard, si tu es rentré un jour plus tôt?»

Les excuses de Yannick Carrasco n’y feront rien, le ressort entre le Belge et son coéquipier (voire l’ensemble de ses coéquipiers) semble cassé.

«Désormais, tu es rentré mais tu ne bouges pas, lâche encore le gardien de but chinois. Pendant les matches d’entraînement, tu restes là, sans rien faire. Tu n’attaques pas, tu ne défends pas. L’ambiance de la séance est complètement cassée. Peu importe l’importance d’un joueur, il ne peut se placer au-dessus de l’équipe. J’espère vraiment qu’on pourra te dire au revoir d’une manière sympa, à l’image de l’accueil que l’on t’a réservé.»

Lors des deux derniers matches des Diables rouges, l’ailier belge avait confirmé ne plus se sentir à l’aise en Chine où sa famille lui manque.