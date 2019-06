VIDÉO | Stranger Things 3: Netflix fait monter la température avec un nouveau trailer effrayant

Netflix a présenté une nouvelle bande-annonce qui en révèle un peu plus sur la trame de la saison 3 de Stranger Things, disponible dès le 4 juillet prochain chez le distributeur.

Avec le trailer final de la saison 3 de Stranger Things, Netflix a sifflé la fin de la récréation.

Nos gentils petits héros ont grandi, tout comme le mal qu’ils combattent. De quoi offrir quelques sueurs froides, rien qu’à la vision de ce nouveau trailer final.

Diffusion à partir du 4 juillet sur Netflix.

AVANT DE LIRE LA SUITE: le contenu de cet article comporte des spoilers sur les deux premières saisons de la série. Si vous ne les avez pas encore regardées et que vous désirez garder la surprise, c’est le moment de quitter cet article et de revenir au menu principal!

Le deuxième volet de la série s’était refermé en apothéose avec un épisode qui, outre la réunion des principaux protagonistes disséminés durant les 8 premiers épisodes de la saison, avait surtout vu Eleven user de ses impressionnants pouvoirs afin de refermer le portail ouvert un an auparavant.

«Tu nous as laissés entrer. Et maintenant, tu dois nous laisser rester. » On l’a compris, la fermeture du portail n’a pas suffi à ramener le calme sur la petite ville d’Hawkins, dans l’Indiana. Si tel avait été le cas, pourquoi de toute façon préparer une troisième saison!

Mais comme lors du précédent opus, nos héros avaient cru faire le plus dur en se débarrassant de ce mal venu d’ailleurs. En vain, donc. Dans un décor plus flashy fait de fête foraine et de fluo, le nouveau trailer fait monter la température. «On va te détruire, toi et tes amis. Et ensuite tout le monde.» Avec, manifestement, un nouvel hôte pour ce mal en la personne du ténébreux Billy Hargrove. Voilà qui promet…

Cette fois, c’est l’été

Il y a un trois mois, Netflix avait diffusé une première bande-annonce, laissant apparaître un univers plus estival que lors des deux précédentes saisons. Un univers coloré qui, désormais, contraste avec les récentes images diffusées ce matin dans le nouveau trailer…

L’une des séries les plus regardées à travers le monde

Stranger Things est considérée comme l’une des séries les plus regardées à travers le monde. Avec 8,2 millions de spectateurs durant les seize premiers jours de sa diffusion, la première saison s’était directement classée, en août 2016, parmi les séries originales de Netflix les plus populaires de l’histoire du diffuseur.

En 2017 et 2018, Stranger Things était d’après plusieurs médias spécialisés la série en streaming la plus regardée dans le monde.