Draft NBA: Zion Williamson, choisi en N.1, jouera donc pour les Pelicans de La Nouvelle-Orléans

L’ailier phénomène de 18 ans Zion Williamson a été choisi jeudi à New York par La Nouvelle-Orléans en première position de la Draft 2019, la bourse annuelle qui permet aux franchises NBA de recruter les meilleurs jeunes joueurs, américains et étrangers.

Tout indiquait que Williamson, qui vient de passer une saison à Duke, dans le Championnat universitaire (NCAA), allait être choisi le premier, tant ses mensurations (129 kg pour 2 m), ses qualités athlétiques et ses statistiques (22,6 points et 8,9 rebonds par match) font rêver la NBA depuis des mois.

Paré d’un costume entièrement blanc, Williamson a revêtu une casquette de son nouveau club, avant d’aller serrer la main du patron de la NBA, Adam Silver, sur le podium du Barclays Center, à Brooklyn, conformément au protocole de la draft.

Lui qui affiche toujours une décontraction saisissante sachant l’attention dont il est l’objet, a fini par craquer, à sa descente du podium, laissant échapper des larmes sous le coup de l’émotion, aux côtés de sa mère.

«Mes émotions ont pris le dessus», a ensuite expliqué le meilleur joueur du dernier Championnat NCAA, que le monde du basket compare parfois à LeBron James.

🚨 IT'S OFFICIAL! 🚨



Zion is coming to New Orleans! #PelicansDraft pic.twitter.com/XvYNvYBd2E