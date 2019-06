Météo - Du soleil pour le jour le plus long de l'année

(Belga) Le solstice d'été bénéficiera d'un temps sec, partagé entre éclaircies et champs nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Pour terminer la semaine, le thermomètre affichera 17 degrés en Ardenne et 21 degrés en Campine.

Vendredi soir et pendant la nuit, le ciel se dégagera et les températures s'élèveront à 7 degrés en Ardenne et 12 degrés à la Côte. La journée de samedi sera agréable, avec un franc soleil pour débuter suivi par des cumulus, sans risque de gouttes toutefois. Le mercure grimpera à 23 degrés dans le centre. Dimanche sera plus chaud avec 28 degrés attendus. Le temps sera sec et ensoleillé avec tout au plus quelques voiles d'altitude passagers. La semaine prochaine, le temps restera chaud avec des valeurs dépassant les 30 degrés, voire même s'approchant des 37 degrés mercredi. (Belga)