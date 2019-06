Le Luxembourg, l'Irlande et l'Autriche champions de l'e-commerce européen transfrontalier

(Belga) Le Luxembourg, l'Irlande et l'Autriche sont les champions de l'e-commerce transfrontalier en Europe, selon une nouvelle analyse annuelle de Cross-Border Commerce Europe, une plateforme voulant stimuler ce type d'échanges, publiée vendredi. La Belgique figure au 8e rang (eRank) de ce classement comptant 16 pays au total.

Le commerce en ligne a représenté un chiffre d'affaires de 600 milliards d'euros au sein de l'UE l'an dernier, dont 518 milliards pour les seize pays (en ce compris la Suisse) pris en compte dans l'étude. Si on en exclut les voyages, ce chiffre d'affaires est de 416 milliards. De ce total, 95 milliards (22,8%) correspondent à des achats transfrontaliers. Quatre critères déterminent l'eRank: le chiffre d'affaires transfrontalier, la part de marché en ligne correspondante ainsi que la confiance des consommateurs et le pourcentage de visiteurs Web transfrontaliers. Le Luxembourg est le vainqueur absolu, avec notamment 71% des achats en ligne se faisant en dehors des frontières du Grand-Duché. Les consommateurs y commandent ainsi sur de grandes plateformes étrangères telles que Zalando, Asos, Veepee, FNAC et Amazon. L'Irlande (62%) et l'Autriche (45%) complètent le podium. La Belgique occupe la 8e place du classement. Le chiffre d'affaires des ventes transfrontalières, dont sont exclus les voyages, représente 2,2 milliards d'euros et celles-ci jouissent d'une part de marché de 25%. Les Belges achètent à l'étranger principalement sur Zalando, Zara, H&M, Amazon, Wish et AliExpress. Seizièmes, les Pays-Bas ferment, quant à eux, la marche. Les achats transfrontaliers ne représentent que 15% de l'ensemble des opérations en ligne, pour un montant de 3 milliards d'euros. De nombreuses boutiques en ligne y sont en effet installées, à l'image de Bol.com ou Coolblue. (Belga)