Mondial féminin - Les Etats-Unis dominent la Suède pour finir en tête du groupe F, le Chili manque le coche

(Belga) Les Etats-Unis ont terminé à la première place du groupe F du Mondial femmes à l'issue de leur victoire sur la Suède 2 à 0, jeudi au Havre. Il aura manqué un but au Chili, qui a manqué la conversion d'un penalty à la 85e minute, pour passer en 8es de finale.

Les Américaines, grandes favorites de la compétition, ont très rapidement trouvé la faille, dès la 3e minute, grâce à l'ancienne du PSG Lindsey Horan, opportuniste sur un corner. Au retour des vestiaires, elles ont ensuite aggravé le score à la 50e minute par l'intermédiaire de l'attaquante Tobin Heath, dont la frappe était déviée par la latérale Jonna Andersson. Les Etats-Unis, triple championnes du monde, rencontreront lundi en huitièmes de finale l'Espagne à Reims, avant peut-être de croiser le chemin de la France, pays hôte, lors des quarts. De son côté, la Suède, finaliste en 2003, affrontera le même jour le Canada à Paris. Un penalty manqué en toute fin de match a en effet privé le Chili des huitièmes de finale: incapable de battre la Thaïlande par trois buts d'écart, la Roja quitte la Coupe du monde de football féminin dès la phase de groupes malgré sa victoire 2-0 jeudi. Pour sa première participation à un Mondial, le Chili pensait tenir son ticket pour les huitièmes quand l'arbitre a désigné le point de penalty à 5 minutes de la fin du temps réglementaire mais sa défenseure Francisca Lara a expédié son tir sur la barre transversale. Malgré une série de corners obtenus durant les sept longues minutes de temps additionnel, il manque un but aux Chiliennes pour coiffer le Nigéria comme meilleur troisième et décrocher ainsi un ticket pour le tour suivant de la compétition. La Thaïlande aussi pouvait en théorie accéder au second tour mais, après sa correction 13-0 reçue face aux Etats-Unis puis 5-1 face à la Suède, il lui aurait fallu décrocher jeudi un succès par... 15 buts d'avance au Roazhon Park de Rennes. A défaut de miracle, les Thaïlandaises quittent la compétition sur une défaite de seulement deux buts. (Belga)