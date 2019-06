Queen’s: Murray victorieux en double pour son retour à la compétition

Associé à l’Espagnol Feliciano Lopez, Andy Murray s’est imposé au premier tour du double au tournoi ATP du Queen’s, épreuve sur gazon dotée de 2.081.830 euros, jeudi à Londres. Le double vainqueur de Wimbledon a réussi ainsi son retour à la compétition après six mois d’absence.

Andy Murray et Feliciano Lopez se sont imposés face à la première paire tête de série composée des Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, classés à la cinquième place mondiale en double, 7-6 (7/5) et 6-3.

L’Ecossais, 32 ans, n’avait plus joué depuis l’Open d’Australie en raison de ses soucis à la hanche, évoquant même la fin de sa carrière après une opération en début d’année.

Andy Murray, lauréat de trois tournois du Grand Chelem (Wimbledon en 2013 et 2016, l’US Open en 2012), n’a pas encore évoqué une reprise en simple.

«Mon but est toujours de revenir en simple. Nous avons discuté avec mon équipe du meilleur moyen de revenir sur les courts en simple et nous pensions que le double serait une bonne option pour me tester et voir comment je me sens», avait expliqué le Britannique, redescendu à la 215e place mondiale.