Malines remporte le prix européen de la durabilité

La ville de Malines a remporté jeudi, à égalité avec l’irlandaise Limmerick, le European Green Leaf Award (EGLA) doté de 75.000 euros. Cette récompense de la Commission européenne vise à saluer les développements en matière de durabilité et de qualité de vie des villes abritant entre 20.000 et 100.000 habitants.

Malines est la deuxième ville belge à recevoir ce prix, après Louvain l’an dernier. Les villes nommées étaient évaluées sur la façon dont elles gèrent six problématiques en rapport avec la viabilité et la durabilité: le changement climatique et les dépenses énergétiques, la mobilité urbaine durable, la nature, la biodiversité et l’utilisation durable de la terre, la qualité de l’air et le bruit, les déchets et le recyclage et, enfin, l’eau.

«La durabilité est au cœur de la politique de Malines depuis déjà 20 ans. Maintenant, nous en récoltons les fruits», a réagi, satisfait, le bourgmestre Bart Somers.

«Cette récompense est une des nombreuses reconnaissances internationales de notre ville. Tous les indicateurs internationaux montrent désormais que Malines figure parmi les modèles européens de villes de moins de 100.000 habitants.»

L’European Green Capital Award (ECGA), grand frère de l’EGLA, a été lui remis à la ville finlandaise de Lahti. Lille et Strasbourg étaient les autres finalistes.