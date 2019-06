Salima Belabbas, victime de propos racistes: RTL appelle à la réflexion

RTL Belgium s’est dit «interpellé par la virulence des réactions à l’égard d’un membre de son personnel», suite aux propos racistes visant la nouvelle présentatrice du JT. Le groupe appelle à mener une réflexion étendue à tout le secteur médiatique afin d’aboutir à un plan d’actions.

La nouvelle présentatrice du journal télévisé de RTL-TVI, Salima Belabbas, a été victime de commentaires racistes sur les réseaux sociaux.

La chaîne privée veut qu’une réflexion étendue soit entamée.

«Toute discrimination se doit d’être dûment sanctionnée. Ce faisant, RTL plaide pour que les faits dénoncés donnent lieu à une réflexion étendue à l’ensemble du secteur médiatique et aboutissent à un plan d’actions efficace. RTL souhaite œuvrer activement à ce qu’aucun de ses employés n’aient plus à s’inquiéter de ce que pourraient en dire les ‘haters’lorsqu’ils auront à accomplir ce qui n’est rien d’autre que leur profession, qu’ils exercent du fait de leur talent et de leurs compétences», a réagi le groupe.

RTL s’est entretenu dans ce but avec Unia, le CSA et l’AJP jeudi.

«C’est là une situation que l’entreprise privée ne veut passer sous silence et c’est en ce sens qu’elle souhaite entreprendre tout ce qui est possible pour remédier durablement à tout type de discrimination», ajoute RTL dans un communiqué.

«Au-delà de la sensibilisation du public à laquelle l’ensemble des médias se doit de veiller, il apparaît en effet qu’au-delà d’une plainte contre X qui restera le plus souvent lettre morte, les moyens d’action pour préserver toute personne de propos xénophobes et haineux demeurent trop limités et ce, alors qu’ils sont censés être sévèrement punis par la loi», regrette le groupe.

De son côté, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a salué la réactivité de RTL Belgium, qui a rapidement modéré ces messages haineux, et assure de son soutien au secteur dans sa représentation de la diversité.