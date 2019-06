Le désormais ex-mentor d’Anvers, Roel Moors, est nommé coach de Bamberg en Allemagne

Roel Moors va poursuivre sa carrière en Allemagne où il a été nommé coach de Bamberg. L’Anversois, 40 ans, quitte ainsi Anvers Giants pour s’offrir un nouveau défi avec le club qu’il avait battu pour la 3e place de la Ligue des Champions de basket (m) le mois dernier au Sportpaleis d’Anvers.

Roel Moors a signé pour deux saisons avec Bamberg, neuf fois champion d’Allemagne, et rejoint Leo De Rycke, le manager sportif d’Anvers qui a lui aussi rejoint le cercle allemand. Après avoir remporté une cinquième fois la Coupe d’Allemagne, Bamberg n’a pu cette saison passer le cap des quarts de finale des playoffs en Allemagne.

Anvers, finaliste de l’Euromillions Basket League et vainqueur de la Coupe de Belgique, avait annoncé lundi le départ de Roel Moors après quatre années de service et le nom de son remplaçant Christophe Beghin, qui était son assistant.

Après le Final Four de la Ligue des Champions, des relations étroites entre Bamberg et les Giants s’étaient nouées. Rien vraiment d’étonnant dès lors à voir Roel Moors endosser le costume de coach de la formation allemande.

Roel Moors a été désigné coach de la saison en Euromillions Basket League et en Ligue des Champions. «C’est une magnifique opportunité qui s’offre à moi. Je suis impatient de goûter à l’ambiance que j’ai déjà pu expérimenter comme coach adverse. Nous allons travailler ces prochains jours et ces prochaines semaines à construire une équipe compétitive».

Roel Moors succède à l’Italien Federico Perego qui était en poste depuis 2014 et qui prendra en charge la formation italienne de Pesaro la saison prochaine.

«Nous voulons opérer une certaine réorganisation à Bamberg», a expliqué de son côté Leo De Rycke. «En particulier pour ce qui concerne le développement et l’intégration de jeunes joueurs. Pour ce projet à moyen terme, nous avons cherché un coach répondant à ce profil. Après avoir vu plusieurs candidats, le choix du club et de moi-même s’est porté sur Roel Moors. Il a prouvé à Anvers qu’il pouvait former et faire progresser une équipe. C’est un travail qui vit pour le basket. Nous pensons que c’est l’homme idéal pour réaliser nos ambitions en Bundesliga et en Ligue des Champions.»