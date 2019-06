Une centaine de chefs d'entreprise prennent le temps d'une pause dans la forêt ardennaise

Quel meilleur endroit que le coeur de la forêt d'Ardenne pour un temps de pause, d'échanges et de réflexion sur la société et l'entreprise? Il n'en est pas de meilleur pour les organisateurs du "Libramont & Co regenerative alliance", un évènement qui réunit depuis ce jeudi et jusqu'à samedi, dans les bois de Bertrix (province de Luxembourg), une centaine de chefs d'entreprise, mais aussi des décideurs et des personnalités, comme l'ancien présentateur et ministre français Nicolas Hulot.

Pour M. Hulot et la centaine de participants à cet "évènement corporate insolite", ces deux jours au sein du majestueux arboretum de Bertrix ne sont pas des vacances mais l'occasion de faire une pause dans un monde qui tourne à toute allure, de prendre le temps de réfléchir, d'échanger et, qui sait, de faire émerger de nouvelles idées à l'heure de la transition écologique. Le tout, à travers des conférences, débats et ateliers organisés en pleine nature par l'équipe aux manettes de la Foire agricole de Libramont.

Pour Nicolas Hulot, ancien ministre français de la Transition écologique, il est essentiel de savoir s'imposer un moment de pause pour faire le point. "Il faut de temps en temps calmer le jeu. Un ordinateur, quand on le met sur pause, il s'éteint. Mais les hommes, quand on fait pause, ils s'allument", illustre-t-il, rappelant que le monde, face aux enjeux climatique, environnemental et social, se trouve "à un point de bascule".

Parmi les autres personnalités à avoir chaussé leurs bottines pour déambuler dans les bois de Bertrix figurent le philosophe français spécialiste des religions Frédéric Lenoir, le chef d'entreprise français Matthieu Leclercq ou encore le Suisse Bertrand Piccard, connu notamment pour l'aventure de l'avion solaire "Solar Impulse".

"Cette Regenerative Alliance s'adresse tout particulièrement aux leaders qui ambitionnent de donner un souffle neuf à leur entreprise, mais aussi à toute personne qui, au sein de sa communauté ou d'un groupe, souhaite induire un changement systémique positif", explique pour sa part Benoît Greindl, président du Libramont Exhibition & Congress, soulignant que "la transformation de toute organisation commence par la transformation personnelle de ses dirigeants".

Les organisateurs promettent que les participants "aborderont des situations concrètes face aux enjeux du moment" et repartiront chez eux "avec des outils pratiques pour mettre en oeuvre des solutions efficaces".