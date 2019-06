Hangar «inhumain»: arrêts de travail répétés jusqu’à la fin de l’année à l’école des Goujons, à Anderlecht

Anderlecht: un nouvel arrêt de travail a été observé ce matin par les enseignants de l’école primaire des Goujons. Ces actions seront maintenues tous les jours à cette même heure jusqu’à la fin de l’année scolaire. Explication.

Les enseignants de l’école primaire des Goujons à Anderlecht ont marqué un arrêt de travail ces mercredi et jeudi, de 8H15 à 9H04, pour protester contre le report de certains travaux, ont indiqué ce jeudi la CGSP-Enseignement et la CSC. Ces actions seront maintenues tous les jours à cette même heure jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les enseignants de l’athénée royal Leonardo da Vinci étant en période d’examens, ils n’ont pas suivi le mouvement.

Les enfants du fondamental suivent toujours leurs cours dans un hangar humide. Un arrêt de travail dénonçait déjà le 9 janvier dernier les conditions de ces jeunes élèves. Des nouveaux locaux d’urgence devaient, après un premier report, ouvrir le 15 juin. À cause d’un retard des fournisseurs, la date a été repoussée au 15 août, soit au milieu des vacances des enseignants qui sont chargés d’aménager les classes pour la rentrée. Les travaux dont il est question concernent 6 locaux et donc 6 groupes d’enfants, pour un total de 120 jeunes élèves.

Hangar «inhumain»

Les professeurs et syndicats soulignent de plus que l’installation des toilettes n’est pas terminée, et ce bien que le matériel ait été livré. La cour de récréation n’est pas non plus prête à accueillir les enfants de manière sûre.

«Ce ne sont que des travaux provisoires», remarque Magali Moyart, présidente de la CGSP-Enseignement Bruxelles. «Dans le bâtiment destiné à l’école que la ministre de l’Éducation Marie-Martine Schyns a décidé de créer, les travaux devaient commencer il y a deux ans et ça a toujours été repoussé. On a eu des préfabriqués, puis ce hangar décrié car inhumain, et des bâtiments provisoires qui devaient être terminés en avril et qui ont été postposés au 15 juin.»

Plus largement, les organisations syndicales exigent qu’un plan d’actions soit mis en œuvre dans le réseau organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de faire face au délabrement des bâtiments scolaires et de permettre aux enseignants et aux enfants de travailler dans des conditions décentes. À défaut, les syndicats menacent de déposer une plainte auprès du SPF Santé et du SPF Emploi (Contrôle du bien-être au travail).