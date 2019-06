Chantier entre Alleur et Loncin: les mesures de circulation changent

Le gros chantier sur l’E40 entre Alleur et Loncin entre dans une nouvelle phase. Les mesures de circulation seront modifiées dès ce week-end. Les bretelles qui mènent de l’E42 et de l’A602 à l’E40 en direction de l’Allemagne seront fermées.

La mise à quatre bandes de l’autoroute E40 entre Alleur et Loncin entrera dans une nouvelle phase de travaux durant le week-end, avertit la Sofico. La circulation sera dès lors modifiée dans l’échangeur de Loncin la nuit de vendredi à samedi, entre 21 h 00 et 08 h 00, prévient la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures.

Concrètement, la circulation sera réduite à une seule voie en direction d’Aix-la-Chapelle sur la zone du chantier, mais elle sera maintenue à trois voies vers Loncin.

Fermeture des bretelles vers l’Allemagne

Les automobilistes venant de Namur (E42/A15) ne pourront plus emprunter la bretelle de l’échangeur de Loncin vers Aachen (E40/A3) et une déviation sera mise en place via l’échangeur 31 Hognoul. La bretelle de l’échangeur de Loncin vers Aix (E40/A3) ne sera plus non plus accessible à ceux venant de Liège (A602). Ils pourront toutefois emprunter une déviation via l’échangeur 31 Hognoul.

En milieu de nuit, une fois la bretelle venant de Liège rouverte, les usagers venant de Bruxelles ne pourront plus emprunter la bretelle de l’échangeur de Loncin vers Aachen (E40/A3) mais une déviation est prévue via l’échangeur 31 «Bonne Fortune».

Cette nouvelle phase de travaux, qui s’étendra jusqu’à la fin du mois de juillet, consistera à traiter le début de la zone du chantier vers Aix-la-Chapelle.

Après la réalisation de ces opérations, pendant le reste du chantier, les usagers venant de Namur auront ainsi deux voies pour s’insérer dans la zone de travaux, ce qui devrait améliorer la fluidité du trafic à cet endroit.

Durant toute la durée des travaux, trois voies de circulation rétrécies et déviées sont maintenues dans chaque sens et la vitesse y est limitée à 70 km/h (sauf dans les chicanes où elle est réduite localement à 50 km/h).