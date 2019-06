VIDÉOS | Fort Boyard: six anecdotes que vous ne connaissez pas

À l’aube de sa 30e saison française, retour sur six anecdotes (presque) inconnues qui ont jalonné l’histoire de «Fort Boyard».

Toujours présentée par Olivier Minne (qui avait notamment annoncé la toute première diffusion du jeu télévisé «Les clés de Fort Boyard» à l’époque où il était encore speakerin) et encore relevé par la présence du Père Fouras, la version française de «Fort Boyard» reprend ses droits dès ce week-end. L’occasion de revenir sur cinq anecdotes marquantes de son histoire.

1 Un seul candidat dans la salle au trésor

S’il n’est pas rare qu’une équipe entière ne parvient pas à pénétrer dans la salle au trésor, il est beaucoup moins fréquent de voir un seul candidat tenter sa chance lors de l’ultime épreuve de «Fort Boyard». Pourtant, c’est ce qu’il s’est passé à deux reprises dans l’histoire du jeu télévisé.

En 1991 et en 2005, seul un participant a pu rentrer dans la salle au trésor.

La première fois, les cinq candidats sont arrivés devant la salle avec un seul indice. Ils ont alors sacrifié quatre d’entre eux pour permettre à leur dernier compagnon de route d’amasser quelques boyards. Avec, au bout du compte, un butin de 4.420 euros.

Un candidat russe enfermé Seize ans après la mésaventure vécue par un candidat français, un participant de la version russe de «Fort Boyard» s’est retrouvé enfermé dans la salle au trésor (2006). Plus occupé à passer ses boyards sous la porte que de sauver sa peau, le candidat russe a ainsi fait perdre la totalité des gains de son équipe. La règle imposant aux participants d’être «libres» lorsque les gains sont comptabilisés.

2 Félindra mariée à un ancien candidat

Aussi connue que «Passe-partout» et «Passe-temps», Félindra, la dompteuse du Fort depuis 1991, a rencontré son mari durant le tournage de la version norvégienne du divertissement.

À l’époque, en 1997, son futur époux était un des candidats de l’émission.

Depuis ses débuts lors de la 2e saison de la version française, Monique «Félindra» Angeon a enchaîné les tournages au cinéma («Gladiator» et «L’Odysée de Pi», entre autres) et n’a été remplacée qu’à deux reprises sur le Fort, en 1998 et en 2006.

3 De l’urine pour Eva Longoria

Présente en 2009 aux côtés de son mari, Tony Parker, Eva Longoria se souviendra sans doute longtemps de son passage à «Fort Boyard». Et pour cause, durant le tournage, l’actrice est tombée dans une flaque d’urine de tigre.

Bien qu’elle n’ait pas été gardée lors du montage final, la scène a provoqué un fou rire mémorable de l’actrice de «Desperate Housewives», assure France Télévisions.

4 La crise de panique de Baptiste Giabiconi

En 2014, c’est le mannequin Baptiste Giabiconi qui fait parler de lui sur le Fort.

Engagé dans l’épreuve intitulée «Le safari», au milieu des tigres, le bellâtre, pris d’une crise de panique, a demandé à interrompre son calvaire.

5 L’oubli d’un ex-candidat de «L’amour est dans le pré»

En 2015, fait unique dans l’histoire de «Fort Boyard», un candidat oublie de récupérer la clé qu’il avait pourtant débloquée.

Ancien candidat de «L’amour est dans le pré», Thierry Olive remporte donc le «Basket boyard» pour rien.

6 Un acteur à poil dans les égouts

Dernier moment cocasse en date, Thierry Samitier, l’acteur de «Nos chers voisins» (TF1), s’est retrouvé nu durant l’épreuve des égouts.