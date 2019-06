Craig Bellamy nouvel entraîneur des espoirs d’Anderlecht

Craig Bellamy, 39 ans, est le nouvel entraîneur des espoirs du RSC Anderlecht, a annoncé jeudi le club de Jupiler Pro League. L’ancien international gallois s’est engagé pour trois saisons.

Bellamy a joué dans de nombreux clubs anglais, dont Newcastle (2001-2005), Liverpool (2006-2007 et 2011-2012) et Manchester City (2009-2011). Il a aussi défendu les couleurs du Pays de Galles à 78 reprises (19 buts) et joué pour le Royaume-Uni lors des Jeux Olympiques 2012.

«Nous sommes très contents que Craig rejoigne le RSC Anderlecht», a expliqué Jean Kindermans, responsable des jeunes du club bruxellois. «Il a beaucoup d’expérience et peut apporter énormément à nos jeunes joueurs, tant sur le plan mental que technique. Comme entraîneur de nos espoirs, Craig reçoit la mission de préparer nos jeunes talents pour l’équipe première.»

«L’engagement de Craig Bellamy démontre que nous continuons d’investir dans la formation de nos jeunes», a ajouté le directeur sportif Michael Verschueren. «Craig collaborera étroitement avec Vincent Kompany, Simon Davies et les autres entraîneurs de jeunes du RSC Anderlecht afin de faciliter le passage de nos jeunes ‘purple talents’vers le noyau A.»