Halle: David Goffin éliminé en quarts de finale du double

David Goffin, associé au Français Pierre-Hugues Herbert, ont été éliminés en quarts de finale du double au tournoi de tennis ATP 500 de Halle, épreuve sur gazon dotée de 2.081.830 euros, jeudi en Allemagne.

Goffin et Herbert se sont inclinés 6-4, 6-7 (4/7) et 11/9 en 1h47 face au Polonais Lukasz Kubot et au Brésilien Marcelo Melo, têtes de série N.1

David Goffin (ATP 33) est qualifié pour les quarts de finale du simple. Il sera opposé soit à l’Allemand Alexander Zverev, deuxième tête de série du tournoi et 5e joueur du monde, soit à l’Américain Steve Johnson, 76e à l’ATP.