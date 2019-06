Procès Van Eyke: des peines de 25 ans de prison requises

Christian Van Eyken et Sylvia B. sont prévenus pour avoir assassiné le premier mari de cette dernière, Marc Dellea. Photo News

L’avocate générale Laure Wynants a requis devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, des peines de 25 ans de prison à l’encontre de Christian Van Eyken et de Sylvia B. Elle a considéré qu’il existait un faisceau d’indices graves, précis et concordants qui doivent conduire les juges à déclarer ce couple coupable d’avoir assassiné Marc Dellea.

L’avocate générale a estimé que l’assassinat devait être établi dans le chef des prévenus et a tenu compte de divers éléments pour déterminer la peine de 25 ans qu’elle réclame à l’encontre de chacun d’eux. «Marc Dellea a été tué durant son sommeil. C’est le sommet de la lâcheté», a-t-elle notamment déclaré.

La magistrate a avancé que la relation fusionnelle que Sylvia B. entretenait avec la fille qu’elle avait eue avec Marc Dellea, ainsi que la maison à Tubize qu’elle possédait avec Marc Dellea et pour laquelle ils avaient souscrit à une assurance solde restant dû, étaient certainement des éléments qui ont pesé dans le mobile du crime.

Marc Dellea avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014. Il avait reçu une balle dans la tête.

Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., alors épouse de la victime, et Christian Van Eyken, patron et amant de Sylvia B. Cette dernière était sa collaboratrice parlementaire lorsqu’il était député au Parlement flamand et tous deux entretenaient une relation amoureuse.