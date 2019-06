Où fêter la musique dans le Centre et dans le Borinage?

Rendez-vous à Binche, Braine-le-Comte, Dour, Estinnes et Soignies pour fêter la musique dans le Centre et le Borinage.

Cette année dans la programmation des Fêtes de la musique, il n’y a rien à signaler dans les villes principales de Coeur du Hainaut. Mons n’est pas encore sortie de son Doudou (le petit Lumeçon a lieu ce dimanche) et La Louvière, où on ne fait rien comme ailleurs, a fêté la musique avec une semaine d’avance.

Samedi, c’est donc vers des communes plus petites que l’on se tournera pour une dose de décibels à l’œil. Suivez le guide.

1. Tremplin de Binche à Ronquières

La Grand-Place de Binche accueillera la troisième édition du tremplin du Ronquières Festival. Pourquoi cela se passe-t-il à Binche? Parce que les organisateurs du festival sont binchois. Cette année, les programmateurs du Ronquières Festival ont retenu les 4 groupes suivants, parmi plus de 230 candidatures: Aeme, Le Loup, Mezzo Pazzo et Wlazlo.

Ces 4 groupes se produiront ce samedi 22 juin à partir de 18 h sur la scène de la Fête de la Musique. Ils joueront devant un jury composé de professionnels du secteur, qui sélectionnera le gagnant. Celui-ci remportera son ticket pour faire partie de l’affiche et ouvrira une des scènes du festival le 3 ou le 4 août.

La soirée se clôturera par le show du groupe… Mister Cover. Évidemment.

2. Musique au bois à Braine-le-Comte

Avant le festival de Ronquières, Braine-le-Comte fait aussi la fête à la musique. Rendez-vous au Bois de la Houssière pour une programmation concoctée par le Centre culturel local.

Attention, rendez-vous dimanche 23 juin pour la fête version brainoise. L’Arboretum du Bois de la Houssière et son espace verdoyant serviront à nouveau de scène avec au programme Eiffel, Chicos y Mendez, Behind The Pines, One Horse Land, Coline et Toitoine (coup de cœur de l’Envol des Cités) et un concert de musique de chambre de l’académie de Braine-le-Comte.

Rendez-vous de 12 h à 21 h, avec aussi une grande nouveauté avec la mise en place de la «Balade dé(s)Branche(s)», un parcours ludique truffé de surprises artistiques et musicales.

À noter que le site de l’activité, situé au croisement de la Drève du Long Jour, se trouve en zone Natura 2000. Tout est mis en œuvre pour réduire un maximum l’empreinte écologique de l’événement, promettent les organisateurs.

3. Foire à la musique à Dour

À Dour, même si on se prépare déjà à 5 jours intenses de musique d’ici moins d’un mois, cela n’empêche pas de fêter la musique ce samedi 22 juin. Rendez-vous à la Maison du Peuple (Place Émile Vandervelde 28) pour une affiche très éclectique, où le reggae côtoiera le rapcore punk (on ne sait pas ce que c’est). Rendez-vous dès 17 h 30 là-bas, mais aussi dans d’autres cafés dourois.

Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement. Ne vous fiez pas au site officiel des Fêtes de la musique pour cet événement. En journée, signalons qu’une foire aux disques se déroulera de 10 h à 18 h à la Rue du Marché n° 1.

4. Estinnes pétarade

On n’est pas en reste dans les villages, comme le montre Estinnes-au-Mont, à une encablure de Binche. Rendez-vous sur la place samedi 22 juin dès 18 h sur la place communale pour assister aux prestations de Menalpheno, Soulmates, Dopamine et Los Petardos. Le fameux DJ Fred clôturera cette belle fête, une première dans le village.

5. Sabots musicaux à Soignies

Dernière étape de notre tour de la musique dans le Centre et le Borinage: Thieusies, village de l’entité de Soignies. Rendez-vous aux Sabots d’Hélène (Rue du Château, 20) le samedi 22 juin pour quatre concerts. Dès 16 h, Melfiano (rap), les Ramblers (folk rock), We Are Monroe (rock indé) et Super Hérisson (ska rock électro) se succéderont. Deux DJs clôtureront les festivités, vers 2 h du matin.

Entre chaque concert, le podium sera ouvert pour laisser l’opportunité à tous de s’exprimer. Animations et restauration également au programme.