Taylor Swift: un clip engagé contre l’homophobie aux côtés de Katy Perry, Ellen DeGeneres et Ryan Reynolds

Déjà décrit comme un hymne à la différence et aux minorités dont les LGBT +, le titre «You Need to Calm down» de Taylor Swift se paie un clip haut en couleur dans lequel une multitude de stars vient clamer sa tolérance. Un vrai moment de bonheur…

Avec son titre super-entraînant «You Need to Calm Down», Taylor Swift met un pied là où elle n’avait jamais osé: dans la contestation politique. La très lisse chanteuse pop mûrit et délaisse ses jérémiades de petite fille gâtée pour s’ouvrir au monde qui l’entoure.

Et pour soutenir une chanson bien engagée, elle vient de sortir un clip ultra-coloré dans lequel les stars se bousculent pour revendiquer leur différence ou simplement soutenir la cause LGBT +.

On y retrouve en vrac RuPaul (une des plus célèbres drag-queens au monde) «en civil», Laverne Cox, actrice transgenre emblématique d’«Orange is the new Black», l’animatrice et productrice lesbienne Ellen DeGeneres, la chanteuse Ciara, le chanteur Adam Lambert (connu pour être la doublure vocale parfaite de Freddie Mercury), l’acteur Jesse Tyler Ferguson (rouquin de «Modern Family») ainsi que l’acteur Ryan Reynolds.

Mais celle qui marque les esprits reste Katy Perry. Fâchées, les deux chanteuses ont fini par se rabibocher il y a quelques mois. Du coup, l’auteure de «I Kissed a Girl» s’invite dans le clip de Taylor Swift, affublée de son costume de hamburger (qu’elle avait porté lors de la soirée du Met Gala). Une vidéo savoureuse à tous points de vue.