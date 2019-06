10 transferts passés (quasi) inaperçus en Belgique et en Europe

Ostende s’est déjà montré très actif sur le marché des transferts en signant Skulason, Renato Neto et Vargas. BELGA

Alors que certains grands noms animent le mercato et les rumeurs toujours plus nombreuses, d’autres joueurs ont d’ores et déjà signé leur transfert, sans que l’information ne fasse nécessairement grand bruit.

Si le mercato n’ouvrira ses portes officiellement que le 1er juillet, de nombreux transferts ont d’ores et déjà été réalisés aux quatre coins du continent. Parmi les plus remarqués, on pointera évidemment, du côté belge entre autres, celui d’Eden Hazard au Real Madrid, le transfert de Theo Bongonda à Genk ou encore le retour de Vincent Kompany à Anderlecht.

Mais d’autres mouvements, nettement moins médiatisés, ont déjà eu lieu sur le marché des transferts en Europe. Petit florilège…

Les 5 transferts «étrangers»:

1. Aaron Ramsey à la Juventus

L’information avait fuité en janvier. Le milieu de terrain gallois va quitter Arsenal après onze saisons passées à Londres. Formé à Cardiff, il rejoindra gratuitement la Juventus ce 1er juillet.

2. Ibrahim Afellay de retour au PSV

L’ancien international néerlandais (53 caps, 7 buts) avait quitté Stoke City en janvier dernier mais n’avait pas trouvé de club dans la foulée. C’est désormais chose faite puisqu’il retrouve son club formateur, le PSV Eindhoven.

3. Lee Wallace quitte Glasgow

Cet ancien international écossais sort d’une saison blanche avec son club des Rangers, dont il était le capitaine depuis le début de la saison 2015-2016. Il fut surtout l’un des rares joueurs de l’effectif professionnel des Glasgow Rangers à tenter l’aventure avec le nouveau club glaswégien créé en 4e division écossaise , suite à la faillite du club en 2012. Il portera la saison prochaine les couleurs de Q.P.R., club de Championship (D2 anglaise).

4. Daley Sinkgraven à Leverkusen

Titulaire indiscutable avec l’Ajax lors de ses premiers matches avec le club amstellodamois, il avait ensuite dû déchanter, miné par plusieurs blessures au genou. Alors qu’il revenait doucement dans le parcours en fin de saison, c’est en Bundesliga que l’ancien international espoir batave poursuivra l’aventure: il rejoint le Bayer Leverkusen.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨



23-year-old Daley Sinkgraven joins the Werkself from Ajax on a four-year contract! #DaleyNews pic.twitter.com/bc3cBCUoqR — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 17, 2019

5. Umut Bozok quitte Nîmes

Grand artisan de la montée de Nîmes en Ligue 1 l’année dernière, avec 24 buts et le titre de meilleur buteur, l’attaquant turc né en France n’avait pas réussi à confirmer cette saison, inscrivant 2 buts seulement en 25 apparitions. Il tentera de se refaire une santé à Lorient, en Ligue 2.

Le Nîmes Olympique annonce le départ d’Umut Bozok vers le FC Lorienthttps://t.co/CEI2hkEYsI — Nîmes Olympique (@nimesolympique) June 18, 2019

Les 5 transferts «belges»

1. Ronald Vargas revient en Belgique

L’ancienne vedette vénézuélienne d’Anderlecht fait son grand retour en Belgique! Actif cette saison en Australie, plus précisément aux Newcastle United Jets, le milieu offensif de 32 ans a signé au KV Ostende.

Onze derde transfer landde zonet met @TUIflyBelgium op @ostendairport . Welkom aan onze nieuwe, creatieve middenvelder ! #transfer pic.twitter.com/PZPcfCnOgp — KV Oostende (@kvoostende) June 18, 2019

2. Hugo Cuypers signe à l’Olympiakos

Snobé au Standard, le jeune (22 ans) attaquant fait son trou en Grèce. Après deux saisons avec Ergotelis, celui qui a empilé les buts en Football League (D2 grecque) rejoint gratuitement le prestigieux club du Pirée, l’Olympiakos.

3. Marcus Ingvartsen file en Bundesliga

Annoncé comme l’une des futures pépites du Racing Genk, le grand Norvégien n’a pratiquement pas joué sous la houlette de Philippe Clément. Malgré le changement de coach, il quitte Genk, à destination de l’Union Berlin, club promu en Bundesliga.

4. Ari Skulason reste en D1A mais change de club

L’international islandais de Lokeren n’accompagnera pas son club en D1B. Il quitte le Pays de Waas à destination de la Côte où il a signé un contrat avec le KV Ostende.

Welkom Ari Skulason! De Ijslandse linksachter ondertekende contract voor twee seizoenen. 🇮🇸

👉 https://t.co/nsgGGqQRDp pic.twitter.com/ALWNNfHL2x — KV Oostende (@kvoostende) May 31, 2019

5. Saulo Decarli quitte Bruges et la Belgique

Peu utilisé cette saison par Ivan Leko à Bruges, le Suisse Saulo Decarli quitte le championnat belge à destination de l’Allemagne. Il a signé au VFL Bochum.