Wallonie, terre d'eau : Découvrez les Lacs de l’Eau d’Heure en famille

Tout au long de l’été, l’Avenir vous propose de partir à la découverte de la «Wallonie terre d’eau». Cette semaine, on embarque du côté des Lacs de l’Eau d’Heure.

Pour cette première étape, nous sommes partis à la découverte d’un des plus beaux sites d’eau de Belgique. Un tout premier roadbook les pieds dans l’eau sans trop de kilomètres puisqu’une fois sur place, il vous sera possible de relier les quatre premières étapes à pied ou à vélo.

On se donne rendez-vous du côté des Lacs de l’Eau d’Heure et leurs 1 800 hectares qui vous offriront un dépaysement total sans devoir quitter la Wallonie. En plus de paysages exceptionnels, de nombreuses activités pour les familles sont proposées. La dernière étape de notre périple nous emmènera un peu plus loin à la découverte de la faune et de la flore, du côté du lac de Virelles.

1

Découvrir l’Eau d’Heure à vélo

À cheval sur les provinces de Hainaut et de Namur, entre les nombreuses forêts et les gigantesques plans d’eau, les Lacs de l’Eau d’Heure, c’est un dépaysement le plus complet à proximité, un site de 1 800 ha dédié aux loisirs sportifs et de détente, l’endroit idéal pour venir passer un chouette moment en famille ou entre amis.

Créés artificiellement dans les années 70, à eux seuls, les lacs et leurs 86 millions de mètres cubes d’eau recouvrent plus de 600 ha du site. Le reste est partagé de manière équitable entre forêt et prairie. Cela représente tout de même plus de 70 km de berges, un terrain de jeu idéal pour les cyclistes avertis ou non.

Il ne vous faudra d’ailleurs pas vous balader bien longtemps avant de croiser un cycliste, puis un autre et encore un autre.

Plusieurs itinéraires permettent de découvrir la région à vélo. Il est notamment possible de faire le tour des lacs et de partir à la découverte de ce vaste plan d’eau pendant plusieurs heures. Accessible à tous, le trajet fait au total 17 km. Il est également possible de le faire à pied.

Le petit chemin sinueux alterne entre les paysages de lacs et de forêts. Le long des berges tourmentées, les Lacs de l’Eau d’Heure et sa nature envoûtante se dévoilent petit à petit à ses curieux visiteurs.

La balade au cœur de cette région modelée à son insu par la main humaine permet également de découvrir des coins plus reculés, beaucoup moins connus que les alentours du centre d’accueil de la Plate Taille, comme les forêts du sud du lac par exemple.

Seul au monde ou presque, l’occasion de se laisser bercer par le clapotis de l’eau ou le vent dans les feuillages.

2

Une nuit au bord de l’eau

Pour découvrir une région, quoi de mieux que d’y dormir en son cœur. Chaque semaine, nous vous proposerons un lieu pour passer une ou plusieurs nuits lors de votre balade au fil de l’eau wallonne.

Pour cette première sortie, difficile d’être plus proche de l’eau. Depuis quelques mois, il est en effet désormais possible de dormir tout au bord du lac de la Plate Taille, dans le Golden Lakes Hotel qui vient d’ouvrir ses portes juste à côté du village du même nom. « Il est en adéquation avec notre philosophie, glissent ses propriétaires. Nous avons souhaité créer une atmosphère chaleureuse dans chacune des chambres. Les hébergements sont répartis dans différents modules à l’architecture contemporaine, pure et sobre, reliés par des chemins piétons et implantés dans un aménagement paysager avec des plans d’eau remarquables. »

L’hôtel se compose de 79 chambres, studios et appartements. Ceux-ci bénéficient d’un superbe panorama sur l’étendue du lac et la beauté du site. « Et nous avons voulu qu’il s’intègre au mieux dans le paysage », précise encore Michaël Visé, son directeur. Le nouvel établissement, qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines à peine, compte quatre étoiles.

Route de la Plate taille 51, Froidchapelle.

3

Embarquer à bord du Crocodile rouge

Les Lacs de l’Eau d’Heure, ce sont en fait un ensemble de cinq lacs de retenue. Ceux-ci constituent le plus important plan d’eau artificiel de Belgique. Ils couvrent, au total, lus de 600 ha.

Les lacs forment un écosystème particulier puisqu’il s’agit de plans d’eau dont les mouvements sont relativement dérisoires. Au fond de l’eau, on pourra découvrir bon nombre de poissons, notamment des anguilles, des gardons, des brèmes, des tanches ou encore des brochets, dont certaines dépassent le mètre.

Pour découvrir le lac de manière originale, on vous propose d’embarquer à bord d’un étonnant Crocodile rouge, un « amphibus » venu du Canada, unique en Europe, et qui vous permet à la fois de circuler sur la route et de naviguer sur le lac de La Plate Taille, le plus grand du site de l’Eau D’Heure.

La visite commence par un petit film, avant d’embarquer à bord du fameux Crocodile rouge pour partir à la découverte des trésors du lac. La visite se fait en compagnie de personnages à la fois loufoques et instructifs.

À son bord, le capitaine enchaîne les anecdotes. « Deux sites industriels ont été immergés lors de la construction du barrage », raconte-t-il notamment avant d’ajouter qu’il n’existe par contre aucun Atlantide hennuyer au fond des eaux.

Route de la Plate Taille 99, Froidchapelle.

4

Dans les entrailles d’un barrage

Si la Belgique compte dix barrages, celui de la Plate taille est le plus grand du pays. Du haut de ses 1 000 mètres, il dépasse même tous les autres de minimum 50 m. Il est également le seul que l’on puisse visiter.

Construit dans les années 70, cet impressionnant mastodonte joue un rôle essentiel dans la production électrique du pays. « Il représente 730 000 m3 de béton tout de même, précise Christophe Lapôtre, responsable de la direction d’exploitation des barrages. Et il retient derrière 68 millions de mètres cubes d’eau que la réserve de la Plate taille constitue. »

À l’époque, le but premier de l’édifice était de maintenir l’étiage de la Sambre à Charleroi. Aujourd’hui, le site compte également l’une des deux seules centrales hydroélectriques du pays. Le gestionnaire de celle-ci démarre les différentes machines en fonction des besoins du réseau.

L’occasion également de découvrir la maquette du site, mais aussi d’effectuer une balade dans les galeries du barrage et d’admirer la vue imprenable sur les environs depuis la tour rénovée.

Route de la Plate Taille 99, Froidchapelle

5

En balade dans le Zwin wallon à Virelles

S’il était possible d’effectuer à pied (ou à vélo) les quatre premières étapes de notre tout premier périple, il vous faudra regrimper dans votre voiture pour découvrir la dernière curiosité de notre première balade à travers la Wallonie.

Pas pour bien longtemps toutefois, puisqu’on part à la découverte du lac de Virelles, situé à quinze petites minutes de celui de la Plate Taille.

L’étendue d’eau de Virelles est beaucoup moins impressionnante, mais elle couvre malgré tout une superficie de 125 ha.

Alors qu’elle était dans un premier temps une zone marécageuse parcourue par des ruisseaux, l’étendue d’eau est, depuis la création de la digue en 1580, un étang semi-naturel. L’objectif à l’époque était d’alimenter en eau la rue de la forge toute proche. Elle est aujourd’hui une réserve naturelle, fréquentée par de très nombreux promeneurs et naturalistes.

Sur ses berges, on découvre l’Aquascope qui propose de partir à la rencontre d’une nature bien de chez nous. Des sangliers aux canards ou autres cygnes, en passant par des cigognes et rapaces, l’endroit est idéal pour se poster à l’affût, la nuit tombante, afin d’observer la vie sauvage.

Rue du Lac 42, Virelles