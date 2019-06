Pour Maurizio Sarri, la Juventus «est le couronnement d’une longue carrière»

Maurizio Sarri a été présenté officiellement jeudi en tant que nouvel entraîneur de la Juventus Turin, vainqueur des huit derniers titres en Italie.

«C’est le couronnement d’une longue carrière», a résumé l’entraîneur de 60 ans, qui a gravi tous les échelons du football italien depuis ses débuts chez les amateurs en 1990.

«Mon parcours est long. Les divisions inférieures, la Serie B (2e division), la Serie A, la Premier League avec Chelsea et maintenant la Juventus», a détaillé Sarri. «Je suis ému d’être ici, dans le club le plus important d’Italie. Mon parcours est long, fait de plusieurs étapes. Je viens de Chelsea. J’arrive à la Juventus, c’est un autre pas en avant. L’émotion est forte. Je vais entraîner Cristiano Ronaldo. Là aussi c’est un pas en avant. J’ai entraîné des joueurs très forts à Chelsea (dont Eden Hazard, NDLR), là c’est le top mondial. Il a tous les records possibles du football mondial. J’aimerais lui en faire battre de nouveaux. Celui des buts en Serie A, par exemple», a souri Sarri.

La tâche de Sarri ne sera pas simple. Son prédécesseur, Massimiliano Allegri, a remporté les cinq derniers championnats d’Italie, quatre coupes nationales et disputé deux finales de Ligue des Champions. «C’est un lourd héritage. Il a obtenu des résultats extraordinaires», a confié l’ancien coach de Chelsea. «Je m’attends à me lever chaque matin et étudier la manière de gagner les matchs. Ce n’est pas un mécanisme évident: gagner à nouveau est toujours plus difficile que gagner la première fois. La Juventus a l’obligation de partir pour gagner tout le temps, mais il faut être conscient du coefficient de difficulté.»

Le choix de Sarri n’a pas suscité l’enthousiasme de tous les supporters de la Vieille Dame, notamment en raison de son passé à Naples et de son palmarès qui était vierge jusqu’à l’Europa League remportée avec Chelsea. «J’ai été accueilli avec scepticisme partout où j’ai signé. Je le comprends. Mais je ne connais qu’un moyen de le faire partir: gagner et convaincre, obtenir des résultats et assurer le spectacle.»