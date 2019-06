Les ventes de piscines privées décollent: l’été chaud de l’an passé a aidé

L’été chaud et sec de l’an dernier a eu un effet visible sur les ventes de piscines privées. Les carnets de commandes ont ainsi progressé de 14% durant les cinq premiers mois de l’année, selon le bilan annuel du secteur présenté ce jeudi.

Celui-ci table sur la construction de 2.750 unités d’ici à décembre, contre 2.400 en 2018.

De plus en plus de Belges se laissent tenter par l’installation d’une piscine dans leur jardin ou à l’intérieur de leur habitation. Ce dernier créneau a d’ailleurs le vent en poupe.

Sur les cinq premiers mois de l’année, la hausse des carnets de commandes est de 14%. Pour le Groupement des entreprises générales de construction de piscines, qui fait partie de la Confédération Construction, cette évolution est remarquable. Car la tendance était déjà à la hausse ces dernières années.

«Quand il fait très chaud, les gens vont dans des piscines et se laissent alors tenter pour commander. Et les étés sont de plus en plus chauds en Belgique», analyse Patrice Dresse, directeur général du Groupement. «Les conditions météo de l’an dernier ont ainsi donné un véritable élan au secteur.»

Ce dernier imagine dès lors que les fortes chaleurs (au-delà de 30 degrés) attendues la semaine prochaine pourraient donner un nouveau coup de boost aux carnets de commandes.

Le prix moyen de la construction d’une piscine tourne autour de 54.000 euros, contre 35.000 euros environ pour un modèle plus modeste. Les frais d’entretien et d’énergie se montent eux à 5 euros par jour, soit moins de 2.000 euros par an.