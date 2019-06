La Louvière: un crowdfunding pour sauver l’expo majeure de Keramis

Il reste une semaine pour sauver une exposition sur un artiste chinois, financée à hauteur de 200 000 euros par des mécènes. Keramis doit trouver 15 000€.

Au début du mois de mai, Keramis annonçait des mesures d’économie drastiques: licenciement de quatre membres du personnel, réduction des horaires de visite, annulation de toutes les expositions prévues… Le centre de la céramique disait faire face aux conséquences d’un sous-financement structurel et ne pas avoir d’autres choix pour assurer sa survie.

Mais malgré tout, le musée ne peut se résoudre à abandonner purement et simplement toute sa programmation. En ce moment, il tente de sauver une exposition consacrée à un artiste chinois, Bai Ming, prévue à la fin de l’année.

Selon l’institution, il s’agit d’un des céramistes contemporains les plus reconnus dans le monde. Sa venue à Keramis marquerait l’organisation de la première exposition belge consacrée à cet artiste de renom. Annuler cette exposition ferait particulièrement du mal à Keramis, d’autant que celle-ci est soutenue par d’importants mécènes chinois. De quoi porter «substantiellement atteinte à la réputation de l’institution et de la Fédération Wallonie-Bruxelles», estime le musée.

Pour sauver les meubles et l’expo, un crowdfunding a été lancé par l’association «Les Amis de Keramis». Objectif: récolter 15 000 euros. A ce jour (20/06), 61% de l’objectif est atteint et il reste 8 jours pour trouver 5 825 euros.

Les 15 000€ levés via KissKissBankBank doivent permettre de répondre en partie aux frais liés à la scénographie, à l’édition et à la réalisation du catalogue, à la communication, à la conception et l’impression du matériel pédagogique et au gardiennage.

Cette somme que Keramis doit financer représente 1/5e du montant global de l’organisation de cette exposition.

+ Lien vers la levée de fonds