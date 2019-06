Ce week-end à Bruxelles, festival de festivals

Bruxelles fête la musique dans tous les coins ce week-end. Où le Kanal referme aussi ses halls avant 3 ans de travaux. Les familles pointeront leur nez à Uccle, les cinéphiles se donnent rendez-vous à De Brouckère et les amateurs d’art s’inviteront chez les riverains de la place de Londres à Ixelles.

Festival de concerts

Fête de la Musique Qui dit Fête de la Musique dit forcément un concert pas loin de chez vous puisqu’à Bruxelles, il y a plus de scènes qu’il y a de communes. C’est dire. Quelques spots vaudront évidemment le détour. Le rendez-vous principal, c’est le Cinquantenaire (la légende reggae dub Lee Scratch Perry, les Bruxellois Atome et Chance, le rap local de Juicy, Stikstof ou le 77), mais on n’oubliera pas de faire le détour au BRASS (3 soirs de concert), au SchweitZ’Air à Jette, à LaVallée à Molenbeek, au Montagne en Sons à Uccle, au Carré de Moscou à Saint-Gilles ou place Lehon à Schaerbeek.

+ «Fête de la Musique», ce week-end des 21, 22 et 23 juin partout dans Bruxelles. Pour la programmation complète commune par commune, c’est par ici.

Festival au canal

Kanal Le nouveau musée Kanal va fermer. Pas pour toujours: uniquement pour rénovation. Avant de s’endormir pour 3 ans, l’ancien garage Citroën tient Bruxelles éveillée une dernière fois. Ça se passer sur une semaine et deux week-ends, du 21 au 30 juin. L’occasion de jeter un dernier coup d’œil aux expos, mais pas seulement. Une fête de quartier lance le festival ce vendredi avec les Fanfakids et Blu Samu. Samedi c’est Gas, pointure allemande de la musique électronique, qui vous empêchera de piquer du nez. Dimanche 30 juin, ne loupez ses copains du label de Cologne Kompakt, Michael Mayer et Tobias Thomas, aux platines dès 14h. Quelques-unes des performances et installations passées au Kanal ces 14 derniers mois sont reprogrammées et une nuit de la création, Kanal Fabrik, est prévue le 29. Juste après la vente aux enchères qui pourraient vous arracher un extincteur ou une salopette aux murs du lieu avant transformation.

+ «Festival Kanal», jusqu’au 30 juin, programmation complète en ligne

Festival chez l’habitant

Musée d’Ixelles Autre musée en travaux: celui d’Ixelles. Mais pour continuer à exister en attendant sa mue, ses équipes ont eu l’idée géniale: déplacer les toiles chez leurs voisins. C’est le «Musée Comme chez Soi» dont on vous a déjà souvent parlé. Le concept est tellement chouette qu’il a remporté le prix aKCess 2019, qui récompense des réussites de médiation culturelle. Comme en 2018, ce sont donc une dizaine d’œuvres qui sortent des réserves du Musée d’Ixelles ce week-end. Cette fois, elles s’installent chez des riverains de la place de Londres à la lisière de Matonge. Ces commissaires d’expo d’un jour enrichiront leur «galerie personnelle» de l’expérience de leur choix.

+ «Musée comme chez soi», ce dimanche 23 juin de 13 à 18h, gratuit. Rendez-vous place de Londres à 1050 Ixelles pour obtenir le plan du parcours

Festival familial

La Roseraie C’est une bonne habitude au sud de Bruxelles: la saison de La Roseraie se termine par un festival familial qui porte bien son nom, «Esprit de Famille». Le rendez-vous ucclois programme trois spectacles jeune public de 1,5 à 7 ans, dont deux sont joués deux fois sur la journée. En extérieur, deux spectacles de rue et de cirque colorent la journée. On y entendra accordéon, ukulélé ou racagnac, on y rencontrera robot naufragé, bûcherons équilibristes et William Shakespeare, on y fabriquera du pain, on y sentira la terre bouger et on y fera pipi au sec.

+ «Esprit de Famille», ce dimanche 23 juin à La Roseraie, chaussée d’Alsemberg 1299 à 1180 Uccle, 5€ pour l’accès aux spectacles extérieurs, 7€/10€ pour les spectacles intérieurs

Festival de films

BRIFF 72 films en 10 jours dont 23 en compèt’: c’est le programme du Brussels International Film Festival (BRIFF), qui se tient jusqu’au 29 juin dans 6 lieux de projection à Bruxelles (UGC De Brouckère, Galeries, open air place De Brouckère, Palace, Bozar et Flagey). L’invité d’honneur, c’est Michel Hazanavicius mais vous pourrez aussi y croiser Émilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Bouli Lanners, Abel Ferrara, Bertrand Bonello ou Claude Lelouch. Outre un panorama belge, une carte blanche à Bouli, la rétro Ferrara, les 30 ans de «Rosetta» ou un programme de docus musicaux, on vous recommande Wayne’s World en open air, histoire de vous offrir un retour dans le temps gratos jusqu’aux années 90. Méga teuf!

+ «BRIFF», jusqu’au 29 juin dans 6 lieux de Bruxelles, pass 40€, ticket séance variable