Le fameux triangle rouge porté par les politiques est propagé depuis Liège

Les députés fédéraux prêtent serment ce jeudi à la Chambre. Nombreux sont celles et ceux qui ont choisi de porter un triangle rouge. Ce pin’s, symbole des prisonniers politiques dans les camps de concentration, est distribué par une ASBL basée à Liège.

Le geste est surtout symbolique, mais ne passe pas inaperçu. De nombreux députés, ceux des partis francophones (MR, PS, PTB, Écolo et DéFI) ont choisi de porter un triangle rouge à l’occasion de la prestation de serment à la Chambre de ce jeudi. Ce pin’s vise à s’indigner face au retour en force du Vlaams Belang dans l’hémicycle.

Ce symbole fait référence au triangle rouge porté par les opposants politiques dans les camps de concentration nazis, durant la Seconde Guerre mondiale. Il évoque aujourd’hui la résistance aux idées d’extrême droite et, plus globalement, aux menaces qui pèsent sur les libertés fondamentales.

L’idée de distribuer ces triangles rouges est née il y a plus d’une dizaine d’années au sein de l’ASBL Territoires de la Mémoire, basée à Liège. Il s’agit d’un centre d’éducation et de citoyenneté, qui occupent le même bâtiment que celui de la Cité Miroir, à l’origine notamment de l’exposition permanente Plus jamais ça !.

Jean-Luc Mélenchon ne se sépare plus de son triangle rouge. Reporters/Abaca

Le triangle rouge est régulièrement porté par des personnalités politiques belges, depuis plusieurs années. C’était plutôt un signe distinctif de la gauche, mais il semble qu’il se généralise à une portion plus large de l’échiquier politique, désormais.

Certains de ces pin’s sont également portés à l’étranger, notamment en France, comme on nous le confirmait au sein des Territoires de la Mémoire lors de la dernière campagne pour les présidentielles françaises. Le candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon en arborait régulièrement un, expliquant à l’occasion que c’était un «camarade» belge qui lui avait offert.