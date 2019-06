Neymar va-t-il vraiment quitter le PSG? On fait le point

La star brésilienne semble s’éloigner chaque jour un peu plus de son club actuel, mais ce dernier ne compte pas pour autant brader son prix.

L’idylle (? ) entre la star brésilienne et le club de Ligue 1 se serait-elle déjà évaporée. Deux ans après son arrivée en grande pompe dans le club de la capitale française pour un montant record (220 millions d’€), Neymar semble aujourd’hui plus que jamais décidé à quitter le PSG.

Le «hic», c’est que le club parisien ne l’entend pas de cette oreille, lui qui, d’après Le Parisien, aurait fixé un bon de sortie à hauteur de… 300 millions d’€! Or, vu le marché actuel, on ne voit pas quel club pourrait débourser une telle somme sans se faire pincer par le fameux fair-play financier.

Des changements «indispensables»

Depuis son arrivée, Neymar s’est quelque peu enlisé dans la «lose attitude» du PSG, lequel, s’il marche littéralement sur la Ligue 1, réitère saison après saison les camouflets en Ligue des champions.

De quoi voir le président du club, le puissant qatari Nasser al-Khelaïfi, remettre en début de semaine les points sur les «i»: «Je me suis rendu compte que des changements étaient indispensables, sinon on allait nulle part. Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu’avant. Il faut que ça soit complètement différent. Ils vont devoir faire plus, travailler plus. […] Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s’ils ne sont pas d’accord, les portes sont ouvertes. Ciao! Je ne veux plus avoir de comportements de stars.»

Principale «star» du club, Neymar est évidemment visé (au même titre que d’autres joueurs tels qu’Adrien Rabiot, lequel a davantage défrayé la chronique dans les journaux depuis un an que sur le terrain).

SPORT D’autant que le Brésilien n’aurait pas caché sa volonté de quitter le club. Le quotidien catalan Sport évoque en effet des discussions que le joueur aurait eues avec sa direction, évoquant son envie d’être vendu après la Copa America, ainsi que des tensions entre le père du joueur (qui avait joué un rôle majeur dans son transfert à l’été 2017) et le président parisien.

Une offre folle du Real?

Du coup, le club parisien ne serait pas nécessairement contraire à un départ de sa starlette brésilienne. Mais pas à n’importe quel prix, donc.

Or, sur le marché actuel, quel club peut se permettre de dépenser une telle somme qui serait, évidemment, un nouveau record en la matière?

MUNDO DEPORTIVO Si l’on en croit le Mundo Deportivo, le Real Madrid serait sur les rangs pour attirer le Brésilien. Après avoir délié les cordons de la bourse pour Hazard, Jovic, Mendy ou encore Rodrygo, le club madrilène est, on le sait, encore à la recherche d’(au moins) une autre star. Le club du président Florentino Pérez serait ainsi prêt à déposer une offre d’un montant de 130 millions d’€, bien loin des 300 millions réclamés, mais assortis d’un ou plusieurs joueurs en échange (Gareth Bale et James Rodriguez sont cités) ainsi que diverses clauses.

Idem du côté du Barça où le club catalan pourrait, à défaut d’une somme véritablement importante sur la table (Barcelone espère toujours concrétiser l’arrivée du français Griezman pour un montant qui devrait dépasser les 120 millions d’€), pourrait ainsi proposer plusieurs joueurs en échange (les noms d’Umtiti et Rakitic ont circulé ces dernières heures).

Toujours est-il que, si ce divorce semble de plus en plus proche entre Neymar et le PSG, l’un des deux clans va devoir mettre du sien s’il veut solutionner le problème: soit le joueur brésilien rentre dans le rang et se plie aux (nouvelles) exigences de sa direction, soit le club français accepte de revoir à la baisse son appétit financier et facilite le départ de sa star avec une contrepartie qui, vraisemblablement, restera de premier choix. Même s’il ne s’agit pas d’un record…