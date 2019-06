La nouvelle présentatrice du JT critiquée pour ses origines: RTL-TVI «scandalisée»

«Une journaliste de talent»

Directeur de l’information chez RTL Belgium, Laurent Haulotte a en tout cas confirmé que la journaliste restera à son nouveau poste.

«Salima est à l’antenne parce que c’est une journaliste de talent et que nous sommes en réflexion sur notre grille de présentation, déclare Laurent Haulotte à «La Dernière Heure». C’est le seul critère et il est essentiel. Elle a une expérience journalistique, nous voulons l’essayer. Elle l’a confirmé mardi en direct […] Elle entame un parcours assez long qui commence hors antenne où ça s’est plutôt bien passé. On a fait un premier essai à l’antenne où elle a confirmé un potentiel. On va poursuivre.»