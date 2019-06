Les derniers phoques malades soignés au Sea Life Blankenberge ont été rendus à la vie sauvage

Le Sea Life Blankenberge a libéré ce jeudi quatre phoques, les derniers qui étaient encore soignés au sein du parc.

Treize de ces mammifères marins accueillis par le Sea Life ont été rendus à la vie sauvage depuis décembre. Le parc ne compte désormais plus de phoque malade mais garde ses résidents permanents.

«Nous avons pu libérer jeudi trois phoques gris et un phoque commun», a détaillé Victor Vienne, l’un des soigneurs du Sea Life. «Ils avaient été accueillis pour la plupart épuisés car des gens et des chiens les avaient harcelés.» Les mammifères marins ont entre-temps repris des forces et ont retrouvé la mer pour de nouvelles aventures.

Le centre recueille et soigne chaque année, depuis 1998, plusieurs dizaines de phoques affaiblis ou malades. Il insiste régulièrement sur l’importance de laisser en paix les phoques que l’on croise sur les plages, et de ne surtout pas s’en approcher.