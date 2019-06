Nils Schouterden jusqu'en 2020 à Eupen

Nils Schouterden rempile à Eupen. L'ailier a signé un nouveau contrat jusqu'en 2020, avec une saison de plus en option. S'il a peu joué durant l'ère Makelele, le gaucher recevra une nouvelle chance cette saison.

Voici le communiqué du club eupenois:

Le milieu de terrain offensif Nils Schouterden jouera aussi la saison prochaine pour l'AS Eupen. Eupen a prolongé le contrat avec Nils Schouterden d'une année jusqu'au 30 juin 2020, avec une option pour une année supplémentaire.

Nils Schouterden, qui a 30 ans et qui avait déjà joué pour la l'AS Eupen en 2ème division pendant la saison 2013-2014, est revenu au Kehrweg en juillet 2017. Depuis lors il a disputé pour l'AS Eupen 49 matchs en Pro League, dans les Play Offs 2 et en coupe de Belgique.

Christoph Henkel, le directeur général eupenois, se réjouit de la poursuite de la collaboration avec Nils Schouterden et a déclaré après la prolongation du contrat : "Avec sa rapidité et sa combativité Nils Schouterden peut mettre en danger la défense adverse à tout moment du match. En 2017-2018 Nils a disputé 33 parties pour notre club. La saison passée il s'est battu pour revenir dans l'équipe en deuxième moitié de saison. C'est comme cela qu'il a prouvé sa volonté et son audace. Nous sommes heureux que Nils Schouterden fasse pour la saison à venir de nouveau partie de notre équipe et qu'il pourra inspirer ses jeunes coéquipiers".