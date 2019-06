MFM Radio lance son appli

MFM Radio, nouvelle venue dans le paysage radiophonique, débarque officiellement ce jeudi.

MFM – qui est le fruit d’une collaboration entre Fun Radio et le groupe L’Avenir – dispose désormais de son application sur IOS et Android ainsi que sur le site web www.mfmradio.be.

«C’est une radio de chanson française, destinée à un public féminin, avec 100% de chanson française, 10% d’artistes provenant de la Fédération Wallonie Bruxelles, et 50% d’animation féminine», précisait dans nos éditions de lundi Yves Berlize, CEO des éditions de L’Avenir.

Le projet repose sur ses deux piliers: les locaux et la technique de Fun Radio, le contenu local et régional, plus la force commerciale des EDA, avec 11 rendez-vous quotidiens d’actu nationale et internationale et quatre rendez-vous d’info régionale et locale. «Cela nous permettra d’étendre notre audience, d’aller dans des zones où nos éditions ne sont pas présentes», ajoutait Yves Berlize.