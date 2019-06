Les vols en magasin vous coûtent 119 euros par an

Les vols en magasin ont coûté 900 millions d’euros aux commerçants l’an dernier, ce qui classe la Belgique à la 2e place au classement européen (partie occidentale), derrière l’Espagne.

Chaque Belge débourse pour cette raison 119 euros en plus par an, rapporte la DH jeudi, en se basant sur une enquête de Checkpoint Systems.

L’enquête menée par la société américaine Checkpoint Systems relève que si le nombre de vols en magasins est stable ou diminue dans la plupart des pays d’Europe, ce n’est pas le cas en Belgique. Les commerçants belges ont même constaté l’an dernier une recrudescence du phénomène.

Le concept de démarque inconnue englobe le vol à l’étalage, mais aussi les vols commis par le personnel et les actes frauduleux perpétrés par des fournisseurs, ainsi que les actes criminels.

«Le taux élevé de criminalité en magasin dans notre pays, avec en chef de file les provinces d’Anvers, de Liège et du Hainaut, fait que chaque Belge doit débourser 119 euros en plus par an en magasin, soit 30 euros de plus que l’Européen moyen», selon Dominique Reumers de Checkpoint Systems.