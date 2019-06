Michel Hazanavicius invité d'honneur du 2e Festival International du Film de Bruxelles

(Belga) Le réalisateur français Michel Hazanavicius, dont le film "The Artist" avait remporté cinq Oscars, est l'invité d'honneur de la seconde édition du Festival International du Film de Bruxelles (BRIFF), qui s'ouvre jeudi. Après une première édition réussie, le BRIFF poursuit son parcours avec trois compétitions internationales, un cinéma en plein air et un hommage au talent belge.

"It Must Be Heaven" d'Elia Suleiman sera projeté lors de la soirée inaugurale le 20 juin. Ce long-métrage était en sélection officielle du dernier Festival de Cannes. On verra aussi "The Artist" (2011) de Michel Hazanavicius, réalisateur dont on visionnera aussi "La Classe Américaine: Le Grand Détournement" (1993), "OSS 117 Rio ne répond plus" (2009) et "Le Redoutable" (2017). Il donnera une conférence le 21 juin. Les comédiens belges Bouli Lanners et Emilie Dequenne feront partie du Off Programma. Il y a 20 ans, "Rosetta" des frères Dardenne avait permis à Emilie Dequenne d'accéder à la popularité. Le film, couronné par la Palme d'Or, sera projeté en présence des réalisateurs et de l'actrice. Bouli Lanners aura carte blanche pour évoquer le changement climatique via six films placés sous le thème "Green Planet". Le BRIFF proposera une compétition internationale, une nationale et une "semaine des réalisateurs". Le festival prendra fin le 29 juin. (Belga)