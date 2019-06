Les Pots de l’Ilot : bio, local et social

Ce jeudi 20 juin à Saint-Gilles, l’association L’Ilot lance un projet d’économie sociale. Qu’est-ce que c’est? On ouvre un pot de tapenade, on en déguste sur un bout de pain, et on vous explique...

L’Ilot, c’est une association (un groupe de personnes) qui vient en aide aux personnes qui sont sans logement ou qui risquent de se retrouver à la rue. Elle héberge certains sans-abris et les accueille en journée dans un centre où ils peuvent se réchauffer, manger, boire, se laver, rencontrer d’autres personnes, recevoir des soins, des conseils et de l’aide.

L’Ilot accompagne aussi ces personnes pour les aider à retrouver un logement et une vie stable. L’association propose, à certains, un programme de formation aux métiers de l’Horeca (pour travailler dans des restaurants, des cafés...). Et elle lance une activité pour donner du travail à certaines des personnes qu’elle a ainsi formées.

Économie et société plus justes

Cette activité, c’est les Pots de l’Ilot. C’est un projet d’économie sociale. Autrement dit, une activité qui a des objectifs économiques (gagner de l’argent) mais aussi sociaux (venir en aide à des personnes, essayer de réduire les inégalités, les injustices entre les gens).

Concrètement, il s’agit de produire et vendre quatre types de préparation: du pesto au cresson de fontaine de Laeken, de l’houmous curcuma-citron, de la tapenade aux champignons de Bruxelles et du caviar d’aubergine-feta-amandes.

Les ingrédients de base sont bio (ont été produits sans utiliser de produits chimiques) et viennent en grande partie de la région bruxelloise.

En cuisine, le chef Philip Debuck est aidé par des personnes qui sont ou ont été formées grâce à l’Ilot. Lors de notre visite, Feten et Irineth coupent, pèsent, mélangent... Elles sont très motivées par ce projet! «J’espère que ça va marcher, s’exclame Irineth, pour que je puisse avoir un contrat de travail à la fin de ma formation!»

http ://ilot.be/les-pots-de-l-ilot/