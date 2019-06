Euro espoirs 2019 - Ortwin De Wolf: "Un but aurait pu tomber des deux côtés"

(Belga) Johan Walem a décidé de promouvoir Ortwin De Wolf au poste de titulaire dans les cages face à l'Espagne mercredi soir à l'Euro espoirs. Le gardien de Lokeren a pris la place de Nordin Jackers qui avait joué lors du premier match des Diablotins contre la Pologne. De Wolf n'a pas déçu avec plusieurs arrêts déterminants mais n'a pas pu éviter la défaite et l'élimination de la Belgique.

"Je savais depuis deux jours que je jouerais. J'ai donc pu me préparer de manière optimale pour cette rencontre", a expliqué le portier belge après la rencontre. "Je peux imaginer ce que ressent Nordin (Jackers). A sa place, j'aurais aussi eu du mal à accepter mais parfois le football est dur. Aujourd'hui, c'était un grand jour pour moi." De Wolf a ensuite tenté d'analyser la prestation des Diablotins. "Ça fait mal de prendre un but comme celui-là. En début de deuxième période, le bloc que nous formions n'était pas assez compact mais nous étions bien organisés pendant tout le reste de la rencontre. Il ne fallait pas donner d'espaces à l'Espagne qui est très forte dans les petits espaces. En dehors de ça, nous sommes parvenus à nous créer quelques opportunités. C'est dommage de perdre car on nétait pas loin de nos adversaires. Ça s'est joué à peu. Un but aurait pu tomber des deux côtés. Malheureusement, cela ne nous a pas souri." De Wolf a ensuite parlé de son futur, lui qui est descendu en D1B avec Lokeren à la fin de cette saison. "Je ne sais pas encore où je jouerai la saison prochaine. Je n'ai pas encore parlé avec Lokeren et je ne connais pas leurs intentions. Il y a de l'intérêt de la part de plusieurs clubs. On va voir ce qu'il se passe."