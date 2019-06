David Delferière élu président de l'Association des clubs francophones de football

(Belga) David Delferière a été élu président de l'ACFF, l'Association des clubs francophones de football, qui a tenu son assemblée générale extraordinaire mercredi soir à Namur.

David Delferière, par ailleurs vice-président du comité exécutif de l'Union belge de football, remplace le Namurois Gaspard Navez, qui avait décidé de ne pas se représenter "pour des raisons professionnelles et familiales". Pierre Friob a été élu 1er vice-président et Bernadette Bebronne 2e vice-présidente. Le nouveau trésorier est Gaston Schreurs. Les treize personnes candidates au conseil d'administration de l'ACFF ont été élues. Il s'agit de Bernadette Bebronne, Gaston Schreurs, Paule Got, David Delferière, Nino Di Liddo, Michel Demars, Marylène Hozay, Philippe Etienne, Laurence Henry, Alexandre Verdel, Anthony Pangerl, Frédéric Dhaene et Christian Bartosch. (Belga)