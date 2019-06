Champion des pro-Brexit, l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères et ex-maire de Londres Boris Johnson a plus que jamais pris la tête de la course à la succession de Theresa May: ce mercredi, Rory Stewart, ministre du Développement international, qui semblait avoir le vent en poupe, a été éliminé à l’issue de la troisième étape éliminatoire.