Explosion au Doudou: la personne blessée hospitalisée est sortie de l’hôpital

La personne transportée à l’hôpital est déjà sortie.

Plus de peur que de mal finalement hier soir à Mons, lors de l’explosion d’une bonbonne de gaz en pleines festivités du Doudou. Six personnes ont été blessées, dont une plus sérieusement et qui a été transportée à l’hôpital de Loverval, les autres étant prises en charge par le poste médical avancé.

Finalement, la personne hospitalisée n’est pas dans un état grave puisqu’elle a déjà pu rentrer chez elle. Elle s’en sort avec quelques blessures. Par ailleurs, un passant, pompier au service incendie de La Louvière, est intervenu immédiatement sur place, en dehors de son activité professionnelle et avant l’arrivée des secours. Il a ainsi permis de limiter les conséquences de cet incident.

Mardi vers 20 h 50, une bonbonne de gaz s’est enflammée au moment de son remplacement. Pour une raison inconnue, la bonbonne a roulé jusqu’à une tonnelle toute proche qui s’est enflammée, ce qui a provoqué d’importants dégagements de fumée. L’incendie a été rapidement maîtrisé et la bonbonne a été placée en sécurité.