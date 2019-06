Julien Lepers aux côtés de 10 candidats dans «Je suis une célébrité, sortez-moi de là»

L’émission sera présentée par le duo Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne. TF1

La saison 2 de «Je suis une célébrité, sortez-moi de là» revient sur TF1 cet été. Onze candidats ont passé plusieurs semaines en Afrique du Sud, dont Julien Lepers.

Évincé en 2016 de la présentation de «Questions pour un champion», Julien Lepers n’en reste pas moins une célébrité appréciée du public francophone.

Le 9 juillet, les téléspectateurs pourront le retrouver sur TF1 aux côtés de cinq hommes et cinq femmes. En effet, la saison 2 de «Je suis une célébrité, sortez-moi de là» arrive à l’antenne.

La première édition avait eu lieu dans une ferme il y a treize ans de cela. L’ancien cycliste Richard Virenque l’avait emporté devant Loana et Filip Nikolic.

Au casting de cette deuxième saison qui se déroule en Afrique du Sud, on retrouve, côté féminin, Alexandra Rosenfeld (ex-Miss France), Capucine Anav (ex-candidate de Secret Story), Nilusi Nissanka (chanteuse et comédienne), Sloane (chanteuse) et Candice Pascal (danseuse).

Chez les hommes, aux côtés de Julien Lepers, il y aura Gérard Vives (comédien), Frédéric Longbois (chanteur), Giovanni Bonamy (mannequin et influenceur), Frédérick Bousquet (ex-nageur) et Brahim Asloum (ex-boxeur).

L’émission sera présentée par le duo Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne.