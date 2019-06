Hello Summer succède à Bruxelles les Bains: 4 quartiers seront visités

On le sait depuis quelques mois: Bruxelles les Bains cède sa place à Hello Summer. Le nouvel événement estival de la Ville a été présenté: il se baladera de la place du Congrès au square Ambiorix ou Neder et Laeken.

Un nouvel événement estival, Hello Summer, va remplacer la traditionnelle plage urbaine de «Bruxelles les bains», qui n’a pas lieu cet été à cause de travaux ayant cours sur le quai qui l’accueillait, a annoncé mercredi matin la Ville de Bruxelles. Hello Summer proposera de multiples animations en extérieur, du 25 juillet au 25 août, dans quatre lieux différents de la capitale.

Hello Summer s’installera pour commencer place du Congrès, du 25 juillet au 4 août, avec en ouverture au premier soir une expérience acoustique immersive proposée par les organisateurs du festival «Les Garages Numériques», axé sur les cultures digitales, les arts numériques et la musique électronique. L’esplanade se transformera en terrain de sport géant, proposant de nombreuses disciplines tandis que les jardins en contrebas offriront une zone de détente et d’activités variées. De longs week-ends prendront ensuite place au square Ambiorix au cœur du quartier Européen du 8 au 11 août, place Peter Benoit à Neder-Over-Heembeek du 15 au 18 août et, enfin, au square Léopold à Laeken du 22 au 25 août.

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, a fait valoir qu’en l’espace de 17 ans «Bruxelles les bains» avait réussi à donner une nouvelle dynamique à cette partie des quais le long du canal. Il espère que ces quatre autres lieux de Bruxelles connaîtront également une nouvelle impulsion grâce à Hello Summer. Ainsi, le panorama sur la ville offert par la Cité administrative pourrait peut-être à l’avenir connaître un regain d’intérêt.

L’échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements, Delphine Houba, a soutenu la nécessité de sortir de l’hyper-centre et de délocaliser les événements plus en extérieur étant donné le succès touristique que connaît la ville aujourd’hui. «Au fil des ans, assurer l’harmonie entre l’habitabilité des quartiers et la fréquentation des événements est devenu un défi d’importance et un enjeu majeur pour la Ville de Bruxelles qui souhaite dès lors offrir des événements tout public, gratuits, en extérieur et dans différents quartiers de la Ville (à Laeken, quartier des Squares, à Neder-Over-Heembeek...)».

L’échevin des Sports Benoît Hellings a pour sa part insisté sur la programmation sportive. Celle-ci comptera des initiations gratuites allant des sports de combat, au crossfit en passant par le yoga ou encore l’escalade. Du beach-volley sera également proposé à la Cité administrative. Des terrains de sport, matériel inclus, pourront par ailleurs être réservés pour seulement 1 euro par heure et par personne afin de jouer à la pétanque, au tennis de table, au badminton ou encore au spikeball. Différents cours de danse seront également dispensés, à commencer par du hip-hop, de la salsa, du kizomba (une danse afrocaribéenne) et du makulélé (une danse de combat liée à la capoeira brésilienne).

D’autres activités culturelles et ludiques sont de plus prévues. Il y aura entre autres des projections de films en plein air sur écran géant, des concerts, des plaines de jeux aménagées pour les plus petits, des spectacles humoristiques, ainsi que des ateliers ludiques et éducatifs autour du thème de l’eau qui seront organisés par des associations spécialisées.