Le jeu mobile Harry Potter arrive le 21 juin… mais pas en Belgique

Les Belges devront faire preuve de patience avant de découvrir le Pokémon Go version Harry Potter.

Certaines (fausses) bonnes nouvelles se répandant parfois vite, trop vite.

La dernière en date: l’arrivée officielle du jeu mobile Harry Potter développé par Niantic (Pokémon Go).

L’emballement médiatique est spectaculaire. Exemple de titre observé en ligne: «Le jeu Harry Potter sera disponible ce 21 juin sur iPhone».

Si la date du vendredi 21 juin est bel et bien confirmée par le compte officiel du titre baptisé Harry Potter Wizards Unite, de nombreux articles font l’impasse sur une précision majeure.

Hélas, mille fois hélas, la sortie de l’application ludique tant attendue n’est pas mondiale, du moins pas dans un premier temps.

Comme le précise le «tweet» ci-dessous, le 21 juin marque le début du… déploiement mondial du jeu, temporairement limité à deux pays.

Seuls les États-Unis et la Grande-Bretagne hériteront fin de semaine de Harry Potter Wizards Unite sur l’App Store (iPhone, iPad) et le Google Play (Android). Les autres territoires sont priés d’attendre.

The worldwide launch of Harry Potter: Wizards Unite begins this Friday, June 21! Keep your eyes peeled and wand ready for more information as the game goes live in your region soon. #WizardsUnite pic.twitter.com/ckk4s4mi8a