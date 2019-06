Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés

Un quartier de Namur qui entame sa gigantesque transformation, un Soironnais qui crée des véhicules inspirés du steampunk, une journée en immersion sur la base de Florennes avec de jeunes pilotes, une décision insolite de l’UCLouvain concernant certains mémoires de fin d’études, une base de loisirs réussie mais polémique à Neufchâteau… Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 19 juin.

1. Namur: ambitieux projet de rénovation pour le quartier Gare

Les chantiers namurois sous la loupe: le rendez-vous semestriel s’est montré particulièrement gourmand avec, au menu, 5 quartiers: Confluence, Historique, Casernes, Université et Gare. Une gare qui ne se limite pas à sa métamorphose multimodale. En ligne de mire: le site dit «de la courgette» qui compte bien sortir de l’ombre. Au programme: un hôtel de 102 chambres, 5 immeubles de bureaux et 222 kots. Son nom? AXS Namur.

+ Ne dites plus « site de la courgette » mais « AXS Namur »

2. Satanas & Diabolo à la mode steampunk

Fou de mini-volants, le Soironnais Jean Knubben est un jeune artiste qui crée des véhicules originaux, inspirés par le courant steampunk.

+ PHOTOS | Jean Knubben recycle l’art steampunk

3. Une journée en immersion avec les cadets de l’air

«Ça va voler!» Malgré de lourds nuages noirs chargés de pluie qui plombent le ciel au-dessus de la base de Florennes, le major aviateur Olivier Van Eeckhoudt est optimiste. Les prévisions du Wing Météo pour cette journée de samedi sont formelles: le temps va s’améliorer rapidement.

Dans un petit local non loin de la piste principale, le major débute son briefing devant quatre «cadets de l’air» et une dizaine d’encadrants. Tout y passe: météo, communications, matériel utilisé, consignes de sécurité… L’ambiance est à la fois détendue et studieuse. L’objectif du jour: voler un maximum à bord des trois planeurs qui seront mis en œuvre ce jour-là. C’est le week-end et les «cadets de l’air» peuvent profiter de la base en l’absence d’activités aériennes militaires. «Surtout, je ne veux voir personne aller aux vaches», insiste un responsable. Comprenez, atterrir au milieu d’une pâture.

+ PHOTOS | Base de Florennes : cadets de l’air, si jeunes et déjà pilotes

4. Le mémoire en version papier: bientôt terminé?

Les étudiants de la faculté des Sciences de la motricité de l’UCLouvain et les étudiants en théologie ne doivent plus remettre de travail de fin d’études en version papier. Le mémoire, comme on disait avant, est livré uniquement en format numérique, en PDF, sauf si un membre du jury qui est amené à le lire demande un exemplaire papier.

Si toutes les facultés de l’université n’ont pas encore pris cette mesure, l’UCLouvain tente de réduire depuis plusieurs années sa consommation de papier.

+ UCLouvain : les mémoires papier en voie de disparition

5. Neufchâteau: la base de loisirs de la vallée du Lac inaugurée

Si la date de l’inauguration et la construction financière du «resto du lac» ont été largement commentées et ont longtemps défrayé la chronique, au niveau de la réalisation de l’outil en elle-même, les avis entendus lors de l’inauguration allaient presque tous dans le même sens: l’endroit à de la gueule et au niveau architectural, ce resto en forme de paquebot est une réussite.

+ La base de loisirs de la vallée du Lac sera opérationnelle dès le 1er juillet

6. Des goélands en plein zoning industriel

S’il y a quelques années, des goélands s’aventuraient dans les terres, et effectuaient des allers-retours quotidiens entre la Mer du Nord et Mouscron… aujourd’hui, c’est une véritable colonie qui a élu résidence dans la cité des Hurlus, et plus particulièrement dans le zoning industriel.

+ PHOTOS-VIDEO| Les goélands nichent dans le zoning

7. On a testé la piste de karting de Spa-Francorchamps

Nous avons assisté ce mardi midi à l’inauguration des nouvelles infrastructures encadrant le circuit de karting de Spa-Francorchamps. L’occasion de monter un bord d’un des nouveaux karts pour faire quelques tours de piste.

+ VIDÉO | On a testé la piste de karting de Spa-Francorchamps et ses nouvelles infrastructures

8. Le «Libra», la monnaie virtuelle de Facebook

Dix ans après le bitcoin, Facebook entend créer sa propre monnaie virtuelle, baptisée Libra. Celle-ci offrira un nouveau mode de paiement aux internautes, en dehors des circuits bancaires traditionnels. Pour l’utiliser, il faudra néanmoins patienter jusqu’en 2020. En attendant, on fait le point.

+ DÉCRYPTAGE | Le géant Facebook lance sa monnaie virtuelle

9. Au Sporting d’Anderlecht, place aux jeunes

Anderlecht vient de boucler la pire saison de son histoire. Mais elle s’est terminée avec deux bonnes nouvelles, malgré tout: le retour de Vincent Kompany et la promesse de lendemains meilleurs si on accepte l’idée que les jeunes poussent. En Italie, Johan Walem a en effet convoqué cinq Mauves dans son groupe des 23. Ils n’ont pas tous la même importance, ni le même impact, mais comme aime à le répéter Roberto Martinez, «ce tournoi peut les aider à grandir un peu plus».

+ Anderlecht est plein d’Espoirs

10. Patricia Arquette crève l’écran au festival de Monte-Carlo

La dernière fois que Patricia Arquette a foulé le tapis rouge du Festival de télévision de Monte-Carlo, c’était pour présenter Les Experts: Cyber. Un tentacule de la franchise dont la greffe n’avait pas pris. Quatre ans plus tard, l’actrice de Boyhood est revenue sur le Rocher avec des bijoux: la série The Act, autour du syndrome de Münchhausen par procuration, et Escape at Dannemora. Cette série carcérale, déjà auréolée d’un Golden globe, a reçu à Monte-Carlo le prix du meilleur programme long de fiction (catégorie qui comprend les mini-séries), ainsi que celui de la meilleure actrice.

+ Arquette méconnaissable et primée