Didier Cherdon entame son 54e tour Saint-Jean à Gosselies: «Une fête qui crée du lien social»

Gosselies s’apprête à vivre sa 459e Saint-Jean. Un événement incontournable pour les «Tchots». Et plus particulièrement pour Didier Cherdon qui va entamer sa 14e année en tant que président du Tour.

Si Mons a son Doudou, Gosselies a également son événement inévitable: la Saint-Jean. Un week-end festif durant lequel la ville des «Tchots» est rythmée par de nombreuses festivités. Les oriflammes flottent déjà aux fenêtres des citoyens, impatients de vivre le 459e Tour Saint-Jean.

Feux d’artifice, grands défilés dans les rues, démonstrations de zumba, animations 100% vinyle, spectacles et grand feu sont au programme de cette édition 2019. L’événement connaît son apogée le dimanche lors de la marche en l’honneur de la fête patronale de Saint Jean-Baptiste.

Un Gosselien est particulièrement impatient que ce week-end arrive. Didier Cherdon va, en effet, entamer sa cinquante-quatrième marche d’affilée, dont sa quatorzième en tant que président du tour. «Depuis l’âge de trois ans et demi, je n’ai raté aucune marche», déclare Didier.

Le président du tour va donc enfiler pour la 54e fois son costume traditionnel de cavalier composé d’un haut-de-forme noir, d’un pantalon blanc et d’une queue-de-pie. «Ce costume correspond à la bourgeoisie du XIXe siècle», explique-t-il.

Bien que la mobilisation soit en baisse lors du tour en lui-même, une quarantaine de cavaliers seront présents. «Depuis trois, quatre ans, on connaît une nette chute certainement due à la pratique de l’équitation dans d’autres circonstances que la promenade», soutient Didier Cherdon. Il y a dix ans, il y avait encore 130 à 140 chevaux.

La Saint-Jean est une histoire de famille chez les Cherdon. À droite, Didier. À gauche, son fils Gauthier. Facebook Fête de la Saint-Jean à Gosselies

Cette baisse de la mobilisation n’est pas propre au tour Saint-Jean: «La Madeleine de Jumet ou la Sainte-Rolende de Gerpinnes en souffrent également. Et louer un cheval ou s’en occuper, cela a un certain coût».

Toutefois, un regain de forme se confirme depuis que la jeunesse se mobilise: «Cette tradition orale, c’est un sentiment d’appartenance à une communauté locale. Du lien social se recrée avec les jeunes dans cette société qui tend de plus en plus vers l’individualisme».

Les mouvements de jeunesse de Gosselies en première ligne

Cette année encore les Guides et les Scouts de Gosselies s’occuperont de la gestion de la Taverne du Marais. Le rendez-vous immanquable des cavaliers, des pèlerins, des sonneurs de trompe, des habitants et des badauds. Les magnums et les jéroboams de Saint-Feuillien vont de nouveau couler à flots sur la place des Martyrs.

Outre cette présence aux bars, les Scouts et Guides se relaient également durant les 13,5 km de marche du tour Saint-Jean pour porter les reliques et célébrer notamment une messe en plein air. «Il faut transmettre à travers les générations l’idée de maintenir une activité et une fête à la Saint-Jean. De ce côté-là, il est donc très positif que les mouvements de jeunesse gosseliens répondent présents», affirme le président du tour.

Durant les 13 kilomètres de marche du tour Saint-Jean, les Scouts et Guides se relaient pour porter les reliques. Facebook Fête de la Saint-Jean à Gosselies

Un grand défilé de 4 compagnies

Grande nouveauté cette année… Le dimanche 23 juin, dès 15h, les compagnies défileront ensemble dans toute la ville. Quatre groupes répondent à l’appel: le 112e Régiment de Ligne d’Empire, l’Armée de Napoléon à Charleroi, les Gendarmes d’Élite Français et les Grognards de Jumet.

Une fête populaire qui tire son origine de la période médiévale Chaque année, depuis 1560, Gosselies vit au rythme de la Saint-Jean. Son origine remonte donc à la période médiévale. À cette époque, menacés d’épidémie, les Gosseliens décident d’organiser une procession à travers les rues de la cité et les campagnes avoisinantes pour implorer la protection du saint patron de leur paroisse: Saint Jean-Baptiste. Depuis lors, les descendants perpétuent cette tradition annuelle le dimanche le plus proche du 24 juin, fête de Saint-Jean. «C’est avant tout l’occasion d’honorer son patron, sa paroisse et de faire la fête», conclut Didier Cherdon. Une grande foule sera présente ce dimanche. Facebook Fête de la Saint-Jean à Gosselies