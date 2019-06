Un Belge sur cinq pense que les vaccins ne sont pas sûrs

Vingt et un pour cent des Belges pensent que les vaccins ne sont pas sûrs, faisant ainsi de la Belgique l’un des pays où la vaccination est la plus remise en question, selon les résultats d’une étude internationale réalisée par le bureau américain Gallup à la demande de l’ONG britannique Wellcome.

Ainsi, 8% des Belges sont «fortement en désaccord» avec la proposition selon laquelle les vaccins sont sans danger, tandis que 13% sont «plutôt en désaccord» avec cette affirmation. Le nombre de Belges qui sont «plutôt d’accord» ou «fortement d’accord» avec cette proposition atteint 62%. Le reste n’a pas d’opinion ou n’a pas répondu à la question.

Avec 21%, la méfiance des Belges à l’égard de l’innocuité des vaccins est singulièrement grande. Seuls cinq autres pays sur les 144 ayant participé à l’étude ont encore plus d’interrogations quant à ce sujet. La France arrive ainsi en tête avec 33%.

Les Belges semblent par ailleurs croire en la vaccination. Quatre-vingt-trois pour cent de la population estime ainsi que les vaccins sont efficaces, contre 5% qui pensent le contraire. De même, 89% des Belges trouvent qu’il est important que les enfants soient vaccinés.

À l’échelle mondiale, 7% des sondés s’interrogent sur l’innocuité des vaccins et 5% doutent de leur efficacité. La défiance est particulièrement grande au sein des pays riches. Les pays qui ont le plus confiance dans la sûreté des vaccins sont l’Égypte et le Bangladesh, à égalité avec 97%. Au Rwanda, 99% des personnes interrogées sont convaincues de leur efficacité.

L’étude a été réalisée l’an dernier auprès de 140.000 personnes dans 144 pays.