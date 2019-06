Eupen: Beñat San José veut travailler avec son staff

Casse-tête à Eupen, où le nouvel entraîneur pressenti Beñat San José veut amener son propre staff. Que faire des personnes déjà en place et... toujours sous contrat?

On n'ira pas jusqu'à écrire que Beñat San José était la première option des dirigeants d'Eupen pour succéder à Claude Makelele, mais le fait est que c'est bien cet entraîneur espagnol inconnu du grand public européen (mais qui s'était fait un nom en Arabie saoudite, au Chili et en Bolivie) qui tient toujours la corde à l'heure d'écrire ces lignes.

Le hic, c'est que l'intéressé, qui reste sur une expérience aux Émirats Arabes (Al-Nasr Dubai SC), veut travailler avec son propre staff s'il rejoint le Kehrweg. Et c'est un problème dans la mesure où l'on sait que le T2 Manel Exposito a rempilé pour un an il y a peu, et que l'entraîneur des gardiens Christoph Semmler dispose lui aussi d'un contrat.

Proche du directeur sportif Josep Colomer, Manel Exposito pourrait être placé à un nouveau poste. Mais rien n'est mois sûr...

En attendant, les joueurs d'Eupen sont attendus ce jeudi pour les tests sportifs et médicaux qui auront lieu jusqu'à la reprise des entraînements fixée au mardi 25 juin. Soit dans moins d'une semaine. Autant dire que le temps presse pour les Eupenois...