«Jeux sans frontières» de retour sur France 2 avec Nagui à la présentation

France Télévisions a déjà fait sa conférence de presse de rentrée. En voici trois annonces principales.

On a ainsi aussi appris que Nagui va relancer Jeux sans frontières sur France 2. Le célèbre jeu créé dans les années 60 et présenté par Guy Lux n’avait plus été diffusé en France depuis 20 ans. Pour les plus jeunes, il s’agit d’une compétition entre équipes venant de différents pays.

Une nouvelle émission pour Faustine Bollaert…

Le no 2 de France Télé, Takis Candilis, a aussi annoncé que Faustine Bollaert animerait une nouvelle émission sur… France 3, en plus de Ça commence aujourd’hui sur France 2. Elle animera La boîte à secrets, émission de confession où le but sera de faire découvrir aux téléspectateurs des personnalités sous un jour nouveau en revivant leurs «plus grands souvenirs personnels et professionnels».

… et aussi pour Sophie Davant

L’animatrice d’Affaire conclue, Sophie Davant, aura droit aussi à une nouvelle émission, en remplacement de la suppression de son émission quotidienne C’est au programme. Elle s’intitulera Ma lettre… et proposera à des artistes issus du monde de la musique de récompenser «des êtres extraordinaires et héroïques en leur faisant des surprises uniques.» Plusieurs numéros sont prévus dans l’année.

Mais encore

On a aussi appris que Jean-Luc Lemoine va arriver sur France 3 pour y présenter un grand prime autour de l’humour mais aussi Samedi d’en rire en remplacement des Grands du rire; que Marie-Sophie Lacarrau, présentatrice du 13 Heures sur France 2, reprendra la présentation de Prodiges et que Stupéfiant!, le magazine de Léa Salamé, va disparaître