VIDÉO | La foudre déclenche un incendie dans une habitation

La foudre est tombée sur une villa de la chaussée Brunehaut à Ellignies-Sainte-Anne (Beloeil), ce mercredi en fin de nuit. Les dégâts sont importants mais les occupants indemnes.

Il était 5 h 45 du matin, ce mercredi, quand l’alerte a été donnée. Les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde ont été appelés à intervenir à la chaussée Brunehaut, où la foudre venait de s’abattre sur la toiture d’une habitation.

Quatre corps de pompiers (Leuze, Péruwelz, Basècles et Beloeil) ont été dépêchés sur les lieux avec deux autopompes, une autoéchelle, trois citernes et un véhicule de commandement. Les occupants, un couple de personnes âgées, sont parvenus à sortir à temps alors que le feu faisait rage en toiture. Suite aux dégats de fumée et des eaux, la maison a été déclarée inhabitable.